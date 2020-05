Mayweather regresaría sólo si gana 600 mdd

Floyd Mayweather pone un precio muy alto para retornar a los encordados, a pesar de que él había levantado la expectativa de volver a pelear.

Mayweather refirió que está retirado del mundo del boxeo y que si regresa será porque va a ganar una millonaria cantidad de dinero.

"Estoy retirado. Ya terminé con el boxeo, si voy al gimnasio es porque no está de más mantenerse en forma. Ahora lo que hago es entrenar a otros y divertirme", indicó en entrevista con Fight Hype.

"Otra vez lo digo: 'No voy a pelear con boxeadores. Con ninguno. Disfruto estando retirado'. Pero si veo la oportunidad de entretener, pasarla bien y ganar 600 millones, ¿por qué no?. Si tengo que regresar, será para enfrentarme a alguien que tenga a un país detrás. Tendría que valer la pena, no volvería para desgastarme contra luchadores jóvenes", añadió.

Así, “Money” descartó tajantemente una pelea ante Adrien Broner, luego de que en Estados Unidos se estuvo hablando de dicha posibilidad: "No voy a pelear contra él, son sólo rumores", dijo.

Floyd señaló que un pugilista tiene que ser inteligente y saber cuándo llegó el momento de poner fin a su carrera deportiva, aunado a saber cuándo vale la pena arriesgarse y más si hay una buena cifra de dinero.

"No quiero terminar como mi tío o como muchos otros boxeadores que no saben cuándo dejarlo. Hay que ser inteligente y hacer como McGregor y como yo. Él no podía vencerme, pero peleó para ser el luchado de MMA que más dinero ha ganado. Yo lo haría nuevamente porque es entretenimiento y es negocio", ultimó.

