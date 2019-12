MC pide hacer público proceso que SFP llevó a cabo para exonerar a Bartlett

El Partido Movimiento Ciudadano pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que haga público el proceso que llevó a cabo para exonerar a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal (CFE), así como el expediente que contiene la investigación por conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias.

Clemente Castañeda Hoeflich, senador y presidente nacional de MC, agregó que ayer ingresó una solicitud de información para que la Función entregue las razones y fundamentos legales por los cuales se limitó la solicitud realizada a la Administración General de Evaluación en el Servicio de Administración Tributaria a informar el nombre, denominación o razón social de cualquier registro vinculado exclusivamente a Manuel ­Bartlett Díaz en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo cual se advierte en el numeral XV del apartado de diligencias.

“Sobre la exoneración de la Secretaría de la Función Pública a Manuel Bartlett, Movimiento Ciudadano solicita a la SFP transparentar toda la información relacionada con la indagatoria, así como publicar el expediente completo, incluida la resolución de este asunto”, precisó Castañeda en un comunicado.

El pasado jueves, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, informó que Manuel Bartlett Díaz no faltó a la verdad en cuanto a la declaración de sus bienes patrimoniales y que no ha cometido prácticas de tráfico de influencias.

Por ello, MC pidió que copias en versión pública de todos los oficios, con su respectiva respuesta, solicitados por la SFP durante la investigación.

La exigencia emecista incluye también la versión de las 33 denuncias presentadas contra el director de la CFE , del expediente completo de la indagatoria y de las pruebas documentales que sustentan el resultado emitido en la investigación respectiva.

Clemente Castañeda indicó que deben conocer las razones y fundamento legal que llevó a la SFP a investigar la información de Bartlett a partir del 1 de diciembre de 2018 y a no solicitar a la UIF para que de manera proactiva ampliara la investigación, lo cual sí sucedió en casos como el de Lozoya y Rosario Robles. (Eloísa Domínguez)

“No es suficiente que la SFP indagara la evolución patrimonial del funcionario o su actuación como funcionario a partir del 1 de diciembre de 2018. Es de todos conocido que Bartlett ha sido servidor público prácticamente toda su carrera, por lo que la investigación debe ser exhaustiva también en el tiempo.

Movimiento Ciudadano dijo que espera que la solicitud de información ingresada al INAI no se sume a las más de 10 mil solicitudes que no se han respondido escudándose en la inexistencia de información, pues sería contradictorio que la SFP, órgano que debería procurar las mejores prácticas gubernamentales, no transparente esta información.

“Lo menos que podemos esperar del órgano federal encargado del combate a la corrupción es la máxima transparencia y publicidad de sus indagatorias y resoluciones”, concluyó.