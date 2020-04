Mcklopedia: “No tienes que ser un malandro para ser rapero”

Ramsés Guillermo Meneses, mejor conocido como Mcklopedia, es un músico venezolano y uno de los exponentes más importantes en la historia del rap y hip hop de América Latina. Con más de 20 años en el mundo de la música, el mc ha probado los sabores más dulces de la fama así como sentido las texturas más duras y ásperas viviendo momentos difíciles tanto en su natal Venezuela como en México donde hace seis años reside.

Mcklopedia platicó con Crónica, en una charla larga y profunda donde el rapero se sinceró en todos los aspectos dejando al descubierto su lado más humano, sus ideales, sus gustos, sus errores y su gran corazón. La entrevista realizada por vía telefónica por consecuencia de la pandemia del Coronavirus dejaba oír a un hombre con una gran energía y dispuesto a contestar todas las preguntas para así desenvolverse por casi una hora de plática.

“La historia de Ramsés en la música empieza cuando 16 años cuando en casa se escuchaba la música tradicional venezolana y la poesía. Era 1997 y aprendí a valorar muchísimo la música ya que en ese entonces era muy complicado conseguirla”, mencionó el rapero haciendo un breve resumen de su carrera. Luego continuó: “Años después junto con mi amigo Ice, formé Mcklopedia y en el 2006, participé en la batalla de gallos y logré ganarle a un tipo marcando un precedente que era el que no tenías que ser malandro para ser rapero que era la idea que se tenía en esos momentos”, dijo.

Mcklopedia fue el primer latino y fue el encargado de abrir brecha para que los rapero latinoamericanos empezaran a participar y ser tomados en cuenta del otro lado del mundo. Ya con un nombre hecho y con reconocimiento a nivel internacional, formó Séptima Raza a lado de Gaby, Blade, IceOd y Deza, sacando tres álbumes de estudio. Posteriormente, en 2011 Mcklopedia lanzó su primer disco solista llamado Superlirical con el que saltó a la fama y ganó reconocimiento en países como México gracias a temas como “Lo que tu quieres que sea” y “Como somos”, este último tema a lado del rapero Apache.

Ramses ha podido colaborar con muchos exponentes del género, uniéndose en sus canciones a temas sociales, algunos nombres son el mencionado Apache, Cultura Profética, La Banda Bastón y Canserbero, uno de las leyendas del hip hop de la historia quien falleciera en el año 2013.

“Tuve la dicha y la fortuna de trabajar a lado de Canserbero quien sin duda alguna ha sido el número uno. Sus temas se siguen escuchando. Éramos muy buenos amigos e hicimos varias canciones juntos pero hay una que en especial la recuerdo con mucho cariño y se me quiebra la voz cada que lo cuento”, expresó.

“Una noche nos juntamos en casa de un amigo, él pasaba por un momento muy difícil: había terminado con su novia y su vida la sentía sin rumbo. Nos reunimos Rapsusklei, Canserbero y yo en el patio de su casa donde grabamos ‘Jamming sin fronteras’ donde cada uno cantó con un gran sentimiento, con el corazón en la mano. Era tanta la energía que se sentía que era mágico”, agregó Ramsés, efectivamente, mientras se le quebraba la voz.

Otra de las colaboraciones que causó gran impacto entre la gente fue el cover del clásico tema de King Chango llamado “Sin ti”, que hizo al lado de Rawayana y Wily, vocalista de Cultura Profética. Todo esto con el propósito de recaudar dinero para la el tratamiento de la enfermedad que en ese momento sufría el autor de esa canción, que lamentablemente falleció pocos meses después del lanzamiento de la canción.

La vida de Ramsés tomó otro rumbo y en 2014 decidió mudarse a México a vivir para ahí continuar su vida personal y musical. País donde viviría uno de los momentos más complicados de su carrera: el terremoto del 19 de septiembre de 2017. “Ese acontecimiento cambió mi vida para siempre. Perdí mi casa como miles de mexicanos también perdieron la suya pero en esos momentos más difíciles fue cuando conocí realmente a los mexicanos aunque ya llevaba tres años viviendo en México. Conocí a muchas personas que me ayudaron pero también conocí mejor a amigos que me dejaron solo y es cuando te das cuenta de cómo son en realidad las personas”, enfatizó.

Mcklopedia recalcó en repetidas ocasiones el cariño que le tiene a México y a su gente aunque también se ha dado cuenta de algunas carencias que tiene la sociedad mexicana. “He aprendido y los mexicanos me han enseñado que la vida es para los abusados, los chingones, pero también me he dado cuenta que la envidia abunda mucho entre ellos, a veces les cuesta mucho ver crecer al de a lado. Llevo seis años viviendo en México y no me pienso ir nunca, le encanta este país”, mencionó.

El rapero también recalcó su gusto por los paisajes, la comida y la música mexicana revelando que se encuentra trabajando en la realización de algunos covers de canciones mexicanas como “Ya lo sé que tú te vas” y “Sin memoria”, de Juan Gabriel y Julión Álvarez, respectivamente que ya se encuentran disponibles en las plataformas digitales.

Por último, el rapero mencionó que en estos días de cuarentena se encuentra dando máster class de música por Internet para todos sus seguidores y que seguirá sacando unas cuantas canciones tributo a ciertos intérpretes latinoamericanos. Asimismo mencionó que se encuentra trabajando en su persona.

“A pesar de que he vivido muchas cosas, de que he sido el número uno, he viajado y he probado cosas he aprendido muchísimo. Sé que nunca debo perder la humildad, eso siempre trato de conservarla. Soy un tipo agradecido con todos y más por el público que es por quien me he mantenido y soy quien soy. Me quiero cuidar un poco más para ofrecerle a mis seguidores lo que esperan de mí durante un concierto y regresarle todo el cariño que me han dado”, finalizó.