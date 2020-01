“Me dejo de llamar Andrés Manuel si Santa Lucía no está en 2022”

Es el primer lunes del 2020 y el presidente López Obrador, además de anunciar el arranque de la construcción de la red de sucursales del Banco del Bienestar, y dar los detalles del programa de mejoramiento urbano Mi México Late, asegura que deja de llamarse Andrés Manuel si el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía no entra en funciones para la fecha comprometida.

El Presidente visitó el municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Aprovecha la efeméride del día: el aniversario 105 de la promulgación de la ley agraria de Venustiano Carranza, para hacer entrega de obras de mejoramiento y restauración en los lugares emblemáticos en la biografía de Emiliano Zapata: Anenecuilco y Chinameca. Le da pie, de ese modo, a Román Meyer, titular de la Sedatu, a explicar en qué consiste el programa Mi México Late, cuyo nombre, en definitiva, no ofrece pistas acerca de su contenido.

Pero Meyer trae bien puesta su exposición: Mi México Late se ocupará de la mejora de zonas de alta marginación, descuidadas por los gobiernos estatales y locales, despojadas de su dignidad por el paso del tiempo. Uno de los ejemplos más claros de ese deterioro son las poblaciones donde hay turismo importante, y conviven colonias empobrecidas con los hoteles de cinco estrellas y gran turismo.

Tiene tres ramas el programa de la Sedatu: una es el mejoramiento integral de barrios en zonas de rezago, que implica mejorar los espacios públicos y dotar de mobiliario urbano; otra, la generación y mejoramiento de vivienda; y la tercera rama será regularizar y dar certeza jurídica a la propiedad en esas zonas.

Calcula Meyer que se generarán, al amparo de este programa, intervenciones en un centenar de ciudades de todo el país. A partir de este lunes 6 de enero, comienza a funcionar la página www.mimexicolate.gob.mx donde podrá consultarse toda la información respecto a las ciudades en donde se desarrollará.

Por lo pronto, en Mi México Late se incluyen las acciones en 16 ciudades, con énfasis en los 8 municipios de Nayarit, afectados el año pasado por el huracán Willa. El mapa del titular de la Sedatu muestra un plan que recorre toda la frontera norte, de Tijuana a Matamoros. El gran logro, subraya Meyer, es la creación de 80 comités comunitarios, para arrancar, con los que las autoridades federales trabajarán para determinar necesidades y prioridades en los proyectos de mejoramiento. Se sabe, afirma el secretario, que cuando no hay diálogo entre las instancias de gobierno y los habitantes de las localidades involucradas, los arreglos o los nuevos espacios suelen caer en el abandono.

¿Qué significa, en concreto el programa? La construcción o remozamiento de centros de desarrollo comunitario, centros culturales y recreativos, bibliotecas, módulos deportivos, escuelas, campos de futbol y de beisbol, centros de salud, mercados y rehabilitación de calles. En ese gran paquete entrará también la tarea de dotar de conectividad, y, por tanto, de acceso a internet, a todo el país.

Lo que este lunes se entrega en el municipio de Ayala va desde la rehabilitación del zócalo de Anenecuilco —donde el secretario Meyer dice que ¡se instalaron! árboles— hasta la mejora en avenidas de acceso y pavimentación de calles, con alumbrado público y conectitvidad.

En vista de tanta eficacia concreta y en el papel, a futuro, hay en la Cciudad de México, entre marginadas y no marginadas, colonias que merecerían, sólo por dotarlas de banquetas decorosas, la atención de la Sedatu.

***

Los videos de los informes semanales, que dan cuenta de los avances en la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía son, sin duda, costosos. La inversión debe valer la pena para dar cuenta de las obras. Para el aeropuerto faltan 804 días de trabajo, y el Presidente asegura que “se deja de llamar Andrés Manuel”, si no está listo para entrar en operaciones en la fecha fijada: el 21 de marzo de 2022.

Cuando se trata de proyectos de construcción, suele ser arriesgado hacer este tipo de compromisos.

***

Le lanzan al Presidente una de esas bolas que le permiten hablar de lo que realmente le interesa decir. La Secretaría de Hacienda, le dicen, asegura no saber de dónde saldrán los 10 mil millones de pesos para construir la red de sucursales del Banco del Bienestar. ¿Hay un guardadito, o de dónde? Que la SHCP no lo sepa, sería materia de inquietud. Pero el Presidente López Obrador sí tiene la respuestas: “se van a pagar con los ahorros de fin de año”, asegura.

La duda sigue siendo duda: ¿se referirá el Presidente a los subejercicios presupuestales? Pero eso no es lo que le interesa a López Obrador detallar. Le importa, sí, explicar cómo se desarrollará la red de sucursales: serán 2 mil 700, 1,350 a construirse este año y el resto en 2021; el proceso de construcción ya está en marcha, y a cargo de “los ingenieros militares”, es decir, la Secretaría de la Defensa pondrá su personal y su estructura al servicio del proyecto, con terrenos donados por las autoridades locales y en los que se pretende generar polos de actividad comunitaria, “integradores de servicios”, cercanos a las escuelas o a los centros de salud. ¿Dónde estarán? En todas las localidades pequeñas a donde no ha llegado el sistema bancario privado, que se lleva, junto con la época neoliberal, su raspón presidencial: no han llegado a esas poblaciones porque para ellos no es negocio. “De los casi 2 mil 500 municipios del país, hay bancos apenas en mil, y eso en las cabeceras municipales; hay un gran rezago, no hay inclusión financiera”.

Serán sucursales muy pequeñas; de hecho, banquitos. Con tres o cuatro personas de la localidad, debidamente capacitadas, operándolos. Sólo tratándose de esa manera se explica la meta de construir 100 sucursales al mes. Desde luego, tendrán internet, para eso se creó la filial de la CFE Internet para Todos. No, en principio, no van a captar remesas, eso se verá más adelante. Lo que importa en cortísimo plazo, es que por medio de esas sucursales, los beneficiarios de los programas de ayuda federal: adultos mayores, becarios, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, tengan acceso a sus recursos. Lo hace muy rápido, casi para que no se note, pero el Presidente reconoce que la entrega de efectivo está generando problemas de seguridad: han asaltado personal encargado de distribuir los apoyos cuando se mueve hacia esas pequeñas comunidades. Incluso, hay muertes. Por eso, la seguridad también estará a cargo de la Secretaría de la Defensa.

Ya es perceptible en el gobierno federal que la distribución directa de efectivo no es necesariamente el mejor mecanismo de dispersar los 300 mil millones de pesos anuales que significan todos los programas de apoyo.

PROTESTA AFUERA DE EVENTO PRESIDENCIAL. Ejidatarios protestaron a las afueras del evento de entrega de la remodelación de la calle principal, el mercado y la casa-museo Emiliano Zapata en el poblado de Anenecuilco, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.