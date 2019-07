“Me he vuelto claridoso... aquí, se daban chayotes”: Muñoz Ledo en su cumpleaños

"Me he vuelto un hombre que no era antes, hoy —a sus 86 años— soy un hombre claridoso, claridoso", afirmó el legendario Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien ayer fue agasajado en el Palacio Legislativo por su cumpleaños.

Al “gran” Porfirio —actualmente muy disminuido por el cansancio notable— se le rindió un emotivo homenaje en el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación del recinto de San Lázaro, donde fue montada la exposición Porfirio Muñoz Ledo. Su tiempo, su vida, su visión, conformada por una serie de fotografías de quien fue embajador de México en la Unión Europea.

La muestra incluye imágenes de las diversas etapas de este político de todos los tiempos, de todos los gobiernos: del priismo, la transición con el PAN y ahora con Morena.

Tras ser reconocida su reputada trayectoria, incluso con un mensaje enviado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, a Muñoz Ledo los organizadores de este reconocimiento le cantaron “Las Mañanitas” y partió un pastel en compañía de su esposa María Esther Villar y de su hija Lorena.

Muñoz Ledo. “La rectitud y la honestidad en mi vida pública”, dijo, es lo que me hace sentirse más satisfecho. Nunca he hecho negocios privados, por lo que no tengo conflicto de intereses. Porque, o se está con un poder independiente o se está con un poder sometido, no se pueden manejar negocios. Eso ocurrió con un político mexicano llamado Carlos Hank, quien dijo: ‘Político pobre es un pobre político’, como consecuencia de eso cada obra pública … es un problema”.

Y a manera de deseo político también expresó: “Que la próxima presidenta de México sea una mujer. Me parece muy importante para la igualdad, yo prefiero eso”.

Cuando le fue preguntado al guanajuatense si esa mujer puede ser Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el octogenario congresista respondió: “Nooo”.

“No saquen nombres. Miren, desde que no gobiernan las mujeres, nos va mal”, lamentó el legislador, y citó a Cleopatra, la última mujer en ocupar el trono en el Antiguo Egipto. O de la historia moderna, con Angela Merkel gobernando Alemania.

Y se tomó su tiempo para repasar la experiencia en otros lugares de Europa.

“Por ejemplo, en Bélgica, donde yo fui embajador, no hay Ley Sálica, todos han sido hombres. Si hubiera Ley Sálica en Bélgica, Carlota, hija del Rey, hubiera gobernado magníficamente. Era muy inteligente… ¡Ah! Las reinas de Europa del Norte, Dinamarca, Suecia, lo hacen muy bien como jefas de Estado, aseguró.

Porfirio Muñoz Ledo afirmó que “sostener” la presidencia de la Mesa Directiva no son buenos deseos, “son hechos parlamentarios. Si los partidos quieren que me quede, pues yo lo aceptaría”.

“Siempre me aplauden, gritan: ‘Porfirio, Porfirio’, supongo que me quieren, pero a lo mejor no me quieren. Lo que decidan los diputados. Métodos, tenemos algunos, ya se hizo la propuesta formal por el PT”, afirmó.

Al referirse a la etapa más importante de su vida en la historia de México destacó que la generación más joven y un anhelo de cambio lo llevaron a él, a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ifigenia Martínez a la ruptura con el PRI.

“El haber ganado las elecciones, tras el fraude, y luego poco a poco hasta ahora, que he sido como me dijo el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ‘hombre recto’. Es la combinación de lo que ustedes bautizaron, por muchas cosas, complejo, complejo”, agregó este hombre de letras a quien un séquito de ayudantes lo lleva, lo casi carga, le da de beber agua, le limpia, lo atiende todo el tiempo.

Muñoz Ledo va en silla de ruedas. “Está muy cansado”, dicen sus colaboradores más cercanos.

El pasado lunes, el legislador de Morena advirtió que ya no volvería a hablar sobre la crisis migratoria por la que atraviesa México, pero “como no salió en el periódico” —sus declaraciones de ese día— lo voy a decir: “Mira, un jefe de Estado, que acaba de llegar, que tiene tantas presiones, pues nada es más delicado que la migración y tú tienes que decidir, sí, con inteligencia y —tu gente— lo que vas a hacer”.

Y volvió a manifestarse en contra de que “se viole la Constitución, abiertamente, el artículo 11”.

Todo este cúmulo de conocimiento fue destacado por Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al arrancar el homenaje al diputado.

“Su alma mater está profundamente orgullosa de su hijo, de la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo, que tanto nos ha dado, que tanto nos hace pensar y nos sigue haciendo pensar”, enfatizó Vitela.

Tras el funcionario de la UNAM, fue el homenajeado quien se adueñó del escenario. Sentado junto a su esposa e hija, además de Graciela Báez Ricárdez, secretaria general de la Cámara de Diputados; de Jorge Torres Castillo, contralor interno de este cuerpo colegiado, y del diputado Ricardo de la Peña Marshall, presidente del Consejo Editorial en San Lázaro, entre otros personajes invitados a la inauguración de la muestra fotográfica, le dieron un micrófono. Lo rechazó y pidió que lo llevaran al estrado.

Así comenzó su discurso: “Cuando llegamos aquí —la coalición Juntos Haremos Historia— dije, todos los medios estaban duros, duros; ahora ya no están duros, andan un poco dispersos, no por mi culpa, para acabar con los famosos, ¿cómo se llaman? ¡Ah! perdón, me estaba olvidando de la gran vida vegetal que tiene esta Cámara, porque todo es en clave, se la voy a revelar: aquí se daban chayotes, y es un contagio”, lo que generó algunos malestares.

“El número de embutes y chayotes era muy grande. Como cien embutes o chayotes, eso contrastaba en poco, además, porque había una opinión muy arraigada en la sociedad de la ineficacia y corrupción de esta autonomía”.

Informó que a la llegada de los integrantes de esta LXIV Legislatura había 76% de desprecio por la Cámara baja, y luego presumió que al estar al frente de la Mesa Directiva la percepción cambio, y subrayó que lo más destacado es haber logrado combatir la “espantosa” corrupción y subir la aprobación del trabajo legislativo de 25 a 43 por ciento y al hecho de que se acabaron los moches.

“Me dice el secretario técnico de la Mesa Directiva que hemos eliminado 80 por ciento de los aviadores”, se ufanó.

Informó que hay el interés por tener en San Lázaro el Centro de Estudios Parlamentarios, para diplomados y maestrías, con el propósito de beneficiar a asesores, funcionarios de la cámara y, desde luego, diputados.

“Es muy bueno, pero ellos darían todo y vamos a terminar sin educación abierta, y no está mal, pero yo prefiero que haya un Instituto de la Cámara de Diputados, porque es para todos los legisladores del país”, precisó.

Al cerrar su discurso quiso aclarar que lamentablemente tiene compañeros que vinieron por una curul, no por un deseo. ­Reiteró su respeto por esta institución y señaló que le queda amistad con muchos parlamentarios, no sin antes decir que “hay que moderar la administración, ése es el trabajo de esta Legislatura”.