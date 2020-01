Me importa que el lector se pueda ver en el personaje, dice Claudia Ramírez

“Sentirse representado es importante. Cuando una persona se encuentra en un personaje ya sea en un libro o serie de caricaturas, se sienten menos solos, más válidos y que alguien los está reconociendo”, dice Claudia Ramírez Lomelí, la booktuber regiomontana, en entrevista por su reciente libro La ladrona de la luna, segundo tomo de la trilogía.

“Creo que la diversidad es lo más importante. Lo que más me importa es que el lector se pueda ver en los personajes. No lo hago para cambiar el mundo o que la gente diga que ésa es la forma, sino para que un lector pueda encontrarse y no sentirse tan solo”, añadió.

Este libro continúa la trama de El príncipe del Sol. Inicia con una observación por el extraño comportamiento del Sol, que no ha salido a la hora habitual y con frecuencia aparece más tarde, señal de un peligro inminente. A lo largo del relato, el rey y su corte tratan de encontrar una respuesta que ayude a la Nación del Sol y que les permita sanar viejas heridas.

La autora declara que lo que más le gusta de sus fantasías favoritas es que al quitarle la magia, los poderes y mundos ficticios, quedan pasiones humanas con personajes que tienen miedos, motivaciones, vulnerabilidades, pasiones. “Eso quise al crear a mis personajes”, comenta.