¡Me la cantas y me la cumples!

El título de esta entrega es el grito de guerra de los senadores panistas contra el presidente López Obrador. Así se la están cobrando a AMLO por el desorden con que empieza del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

El tema es enredado, como todas las órdenes de AMLO. Resulta que el presidente aseguró a lo largo de varias mañaneras, que a diferencia del Seguro Popular, el Insabi sería totalmente gratuito en cuanto a servicios y medicamentos para todo aquel que requiriera atención. Si no era afiliado, no importaba; con su acta de nacimiento y su CURP, pasaría derechito.

Hasta aquí todo iría bien, pues incluso aplaudiríamos que el Insabi cumpliera con el artículo cuarto constitucional y con el artículo 77 bis de la Ley General de Salud. ¿Pero qué cree..?:

Que la legislación aprobada para el Insabi contempla la gratuidad total en el primero y segundo nivel de atención. El tercer nivel, que es el de enfermedades complejas o prolongadas, no está incluido. Y justo de aquí vienen las quejas de los pacientes y familiares: el Seguro Popular, a través del Fondo de Gastos Catastróficos, cubría los padecimientos de tercer nivel y el asegurado pagaba una cuota reducida. Pero como las normas del Insabi no cubren el tercer nivel y el Fondo se redujo a la mitad, además de no saberse todavía cómo operará, los hospitales de alta especialidad e institutos están cobrando esos servicios y medicamentos que, por cierto, son carísimos.

Usted dirá que los hospitales son unos inconscientes, pero no lo son, el problema no está ahí:

Los institutos de salud tienen un presupuesto limitado. Hoy en día no saben cómo se les resarcirán los gastos de pacientes del Insabi, ni lo sabrán al menos en seis meses.., porque no ha sido reglamentado.

Los senadores del PAN sólo piden que se cumpla la palabra presidencial modificando la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para cubrir el tercer nivel. Pero no se trata de cambiar una ley y ya. Aquí le planteo algunas preguntas que el gobierno federal no ha respondido:

1.- Para crear el Insabi, el gobierno federal le mochó 40 mil millones de pesos al Fondo de Gastos Catastróficos. Falta ver si con los otros 40 mil millones alcanza para cubrir a totalidad los gastos ocasionados por 66 padecimientos considerados. AMLO simplemente informó que los dineros mochados eran para el Insabi pero no sabemos para qué en particular.

2.- Como si no hubiera suficiente con el enredo del Insabi, López Obrador afirmó esta semana que hasta las unidades médico-familiares más básicas tendrían ahora un médico titulado y no sólo el médico que hace su servicio social. Además, que habría médicos las 24 horas los 7 días de la semana en el resto de las clínicas. Para ello, el gobierno requiere 125 mil médicos, según las estimaciones lopezobradoristas y por eso quiere crear la Universidad de la Salud. Pero… el rector de la UNAM, Enrique Graue, ha asegurado que no faltan profesionales de la medicina, lo que faltan son plazas para contratarlos dentro del sistema de salud. Y se pueden crear las plazas, pero… ¿y los recursos?

No puedo más que coincidir con AMLO en que a todo mexicano se le cumpla la garantía constitucional del derecho a la salud. Lo que nos falta en todo este berenjenal de buenos deseos y decisiones al vapor, es la opinión ¡EXPERTA! de Hacienda en cuanto a los recursos para fondear tan ambicioso proyecto. Lamentablemente, más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad y no paga impuestos. Así de simple…

Es de desear que nuestro presidente mida sus promesas, proyectos y políticas, de acuerdo con la realidad. Ésta es la segunda ocasión en la que su gobierno hace agua. La tercera, espero que no sea la vencida…

