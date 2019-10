Me quieren sacar a la mala: Delgado

Mario Delgado, líder de los diputados de Morena y aspirante a la dirigencia de su partido, consideró que lo “quieren sacar a la mala” de la competencia, lo cual, dijo, es un despropósito, porque no se trata de un tema personal, sino de cuidar a la militancia, de cuidar mucho al movimiento que debe ser ejemplo de prácticas democráticas y transparencia. En este contexto señaló que existe una “guerrita negra” en ese instituto político.

“Podrán, quienes están haciendo esta manipulación, pues sí, efectivamente, pueden llegar a imponer alguna dirigencia, pero van a perder la esencia del movimiento”, indicó en el legislador en San Lázaro.

Dijo que en Morena existe una “guerrita negra”, puesto que primero querían descalificar su militancia, o sea, que no era militante, a pesar de que participó en la asamblea constitutiva del partido en Colima.

“Yo me afilié en enero de 2015, cuando me salí de la fracción del PRD en el Senado y me pasé a Morena como partido, no había fracción parlamentaria, yo me afilié en Miguel Hidalgo, entonces por eso aparece mi afiliación en Miguel Hidalgo, aunque yo pedí el cambio de domicilio cuando participé como diputado federal en Iztacalco”, precisó.