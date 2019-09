“Me rayé, me convertí en empresario”: AMLO

“Me rayé, me convertí en empresario”, con estas palabras el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo alusión en su conferencia matutina de este miércoles, al haber sido inscrito como socio de 26 empresas, asunto que ya es investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que detectó esta situación.

“Me convertí en empresario. Me rayé. Todas las empresas (26) las inscribieron en Boca del Río, Veracruz, el 11 de agosto de 2019”, dijo de manera jocosa AMLO, al señalar que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, también aparece como socia de estas compañías.

López Obrador aseguró que posteriormente se entregará un reporte más completo sobre esta situación.

“Voy a entregar toda la información para decirle a todos los mexicanos que no soy empresario, que respeto a quienes se dedican a esa actividad, pero yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan mi sueldo”, apuntó.