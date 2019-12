“Mediante el humor más personas ven a la ciencia como parte de la cultura”

El matemático Saúl Cortés encabeza el show “SCIENCE UP! Show de Stand Up Científico”. (Foto: Cortesía)

"Decir que eres matemático impresiona, la verdad es que sí, y nadie tiene que saber que reprobaste geometría moderna cuatro veces o que no te sabes la tabla del siete. ¡Pero impresiona!” (risas). “Aún así, yo no conozco a ningún padre que diga: te conviene mija, ¡es matemático!” (más risas).

Lo anterior es parte del acto de Saúl Cortés, joven —sí— matemático que ha encontrado en el stand up una vía para hacer lo que más le gusta, hablar de ciencia, y provocar algo de lo que más disfruta el ser humano, reír. Cortés encabeza el proyecto Inconciencia, el cual busca transmitir y divulgar la ciencia a través del humor, un nicho que crece en México y que en otros países ya es un referente de la cultura pop.

“Tenemos el ejemplo del colectivo Big Van, en España, donde sus miembros hacen monólogos científicos. En México no existe nada parecido y pensé que hacía falta ese formato con científicos que fueran a bares u otros lugares a contar sobre su carrera, pero con ese tono cómico de stand up”, señala en entrevista.

Así es como surgió “SCIENCE UP! Show de Stand Up Científico”, que presenta un show de “física, biología, matemáticas... juntas otra vez para hacerte reír en vez de llorar…”, dice su eslogan. “Así como en el stand up hay quienes hablan sobre ser gay o mujer, ser científico también es una experiencia de la vida”, añade el matemático. SCIENCE UP! busca ser una franca demostración, donde incluso el público puede llevarse un aprendizaje, aunque el objetivo es entretener.

El acto, que continuamente es sold out y que se presentará este domingo, conjunta los talentos de “Lumara la Bióloga, Saúl Cortés, Memo Vega, Anfibio Alienígena y Alan Manilla con su Rap”. Los científicos estandoperos definen el “perfil” de los asistentes de la siguiente forma: “un tanto nerd, que le gusta el alcohol, le entra al desmadre y respira (aunque a veces se quiere morir ALV)”.

Las presentaciones han tenido un recibimiento que le ha sorprendido al mismo Cortés, en la primera de éstas —después de haber clausurado el bar donde se llevaría a cabo y cambiar de sede en último momento— incluso se revendían los boletos en redes sociales —recuerda—; han tenido lugares llenos, donde no lo imaginaron. “La gente busca este tipo de actos, quizá porque no los había y que ahora son hechos por gente que nos entusiasma mucho y quiere participar para ser parte de este boom de la ciencia como parte de la cultura pop”.

Mediante el humor, añade, cada vez más personas perciben la ciencia como parte de la cultura, lo cual “tenemos que aprovechar para que sepan que los científicos también nos divertimos y que la ciencia puede ser divertida”.

DEL AULA AL ESCENARIO. Saúl Cortés relata que que se inició en el stand up para hacer divulgación y para amenizar sus presentaciones como profesor, sin embargo, lo ha llevado a dedicarse a éste de forma más profesional.

Inició tomando un curso con la comediante Gloria Rodríguez, recuerda, con el objetivo de hacer más entretenidas sus clases al momento de pasar al pizarrón. “Me fue bien y a los seis meses hice un casting para Comedy Central, el cual no pasé, pero me sirvió para darme cuenta de que podía hacer un buen stand up. Pensé: ¿por qué no añadirle ciencia si es de lo que más sé?, además de que me gusta divulgar y enseñar, ¿por qué no ocupar esta herramienta?”.

El científico apunta que siempre pensamos que la ciencia no convoca gente, sin embargo, el único prejuicio que se ha topado con pared una y otra vez es que “algo que se relacione con la ciencia es aburrido y no puede ser divertido”.

► La próxima presentación de SCIENCE UP! Se llevará a cabo el domingo 8 de diciembre a las 20:00 horas en La esquina de la comedia: Nuevo León 139, Colonia Condesa.