Mediante videojuegos y arte digital buscan fomentar conciencia ambiental

Se llevará a cabo Game Jam Climática, competencia en la que los videojuegos y la realidad virtual son herramientas tecnológicas que pueden promover la conciencia ambiental, así como plataformas para proponer soluciones a nivel local.

La primera etapa de Game Jam Climática, competencia de inmersión y realidad mixta, se realizará en la plataforma en línea itch.io del 22 a 24 de mayo. El propósito de este evento, organizado en conjunto por el Goethe-Institut Mexiko y el Institut Français d’Amérique Latine (IFAL), es fomentar la creación de serious games, arte digital, experiencias interactivas o aplicaciones XR que aborden de manera constructiva la mitigación del cambio climático y desarrollo de soluciones a nivel local. La convocatoria para inscripciones se encuentra abierta hasta el 10 de mayo.

“El cambio climático es un tema sumamente importante en la agenda internacional de este año y es parte de las agendas de Francia, Alemania y México”, dice en entrevista Valérie Barbosa Solomieu, agregada científica de la embajada de Francia, vocera del proyecto de Game Jam Climática. Éste es un buen momento para la iniciativa, apunta, puesto que una de las preocupaciones actuales para gran parte de la sociedad, con miras a salir de este periodo de pandemia, es cómo retomar la actividad económica sin provocar daños mayores en el medio ambiente.

La competencia se llevará a cabo en tres etapas. En un primer momento, 15 equipos trabajarán durante 48 horas sin interrupción para desarrollar un prototipo de aplicación interactiva de arte digital, de realidad aumentada, o realidad mixta, etc. Posteriormente, un jurado internacional elegirá de tres a cinco proyectos que los participantes desarrollarán con ayuda de asesorías y tutores durante el periodo de junio a octubre. La etapa final será, si las condiciones sanitarias lo permiten, en el Centro de Cultura digital, donde se elegirá al equipo ganador, que podrá viajar a Europa (posiblemente el próximo año) a presentar su proyecto en el festival más adecuado a su categoría.

Barbosa Solomieu apunta que se tomarán en cuenta criterios sobre la narrativa, el aspecto artístico del juego, contenido, la jugabilidad (experiencia del jugador o inmersividad, dependiendo del proyecto), así como las bases científicas que lo respalden.

“Se nos hace importante que van a ser equipos multidisciplinarios. Todos van a tener al menos un experto científico, pues muchas veces los juegos relacionados con temas ambientales carecen de una base científica que les haga sólidos y realmente útiles en términos de educación. Si no lo tienen al inscribirse, nosotros de los conseguimos porque la convocatoria está abierta a equipos y personas individuales”, explica.

Agrega que hasta ahora la comunicación científica, específicamente aquella relacionada con el cambio climático, no ha sido suficientemente eficaz, pues a pesar de tratarse del mayor problema actual, no tenemos un “nivel óptimo” de concientización y educación al respecto. “La idea de usar herramientas tecnológicas como pueden ser videojuegos, aplicaciones XR, videos 360°, u otro tipo de creaciones que utilizan tecnologías innovadoras es tener un alcance mayor de un público que no tenemos por las vías tradicionales”, señala.

Apunta que la idea es tener un tono constructivo y positivo para mostrar como nuestras acciones individuales y colectivas pueden cambiar el cauce de los eventos y detener o inclusive revertir los efectos del calentamiento global. “Tendremos infraestructura para dar asesorías y sesiones con los tutores, queremos que haya un aspecto de mucha convivencia también”, añade.

La mayor parte del proceso será exclusiva para los participantes del concurso, sin embargo, en la etapa final se presentarán los prototipos al público general, y Barbosa Solomieu revela que durante el periodo de producción y evaluación de proyectos se tienen contempladas algunas actividades de divulgación, como la elaboración de stickers sobre cambio climático, y una mesa redonda con gente que trabaja en el sector sobre cómo enlazar tecnologías lúdicas y conocimiento científico para ayudar a su comunicación.