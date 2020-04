Médicos que atienden COVID-19, sin contrato ni prestaciones sociales

El riesgo para el personal médico que enfrenta la emergencia por el COVID-19 se incrementa conforme se multiplican los casos de contagio en México, pero sumado a ello se agudiza otra situación que ya se arrastraba con la desaparición del Seguro Popular: la incertidumbre laboral, falta de contratos, y con ello ausencia de prestaciones sociales como IMSS o ISSSTE, lo que les pone en situación vulnerable en caso de infectarse pues no hay dinero que alcance para solventar un tratamiento en clínicas particulares donde los precios son sencillamente inalcanzables.

Muchos de los médicos y enfermeras o enfermeros que atienden pacientes por Coronavirus, sobre todo en Hospitales del sector Salud que ahora están convertidos en “Area Covid” se encuentran en el “limbo jurídico”, olvidados por las autoridades de todos los niveles, con contratos “no formales” , irregulares o de plano, sin contratos. Laborando “de palabra” y en caso de contagio sin un respaldo legal que responda por ellos.

Hasta el 14 de abril, 535 trabajadores de la salud había dado positivo al COVID-19, nueve defunciones y 4,148 en cuarentena.

Desde el 1 de enero de este año se formalizó la desaparición del Seguro Popular por parte del gobierno federal y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pero cientos de médicos y enfermeras no fueron ni liquidados ni recontratados, según denunciaron en su momento.

Quedaron en el “limbo jurídico” donde los más afortunados cuentan con contrato “no formal” donde casa seis meses se les renueva “si tienen suerte”, pero hay otros en peor situación: los eventuales que ni siquiera contrato alcanzan pero la necesidad de trabajo es mucha y un sueldo aunque sea en esas condiciones siempre ayuda sobre todo en las condiciones económicas del país.

Sin embargo, esta situación aunado al ambiente de persecución que se vive en algunos Hospitales como el de la Perla en ciudad Nezahuacóyotl, en el estado de México, donde las autoridades amagan al personal con proceder penalmente si se niegan a atender a pacientes con Covid, empieza a hacer mella en el ánimo de muchos médicos pues empiezan las renuncias y otros más amagan con hacerlo en los próximos días si no mejora su estatus legal laboral y sobre todo si no les entregan insumos, gogles y mascarillas o tapabocas que disminuya la posibilidad de contagio por Coronavirus.

Tan solo en ese Hospital de Zona de la Perla, existen unos 50 integrante de la plantilla médica entre doctores, enfermeras y camilleros, en esa situación, donde solo tienen contrato por 6 meses o de plano ni lo tienen.

También puedes leer: Hospital La Perla de Neza no da insumos contra COVID, pero amaga a médicos con denuncias

Los médicos con especialidad en ese nosocomio perciben alrededor de 26 mil pesos mensuales pero sin seguro social, como IMSS o ISSSTE, y con ese sueldo no alcanza para un tratamiento por contagio grave de Covid, explican a CRONICA médicos que prefirieron el anonimato por temor a represalias.

Pero las enfermeras “eventuales” están en una peor situación, pues ellas perciben seis mil pesos a la quincena sin importar que atienden a enfermos Covid.

“Hay mucha discriminación aún en esta situación de emergencia; pues a las enfermeras sindicalizadas o que tienen contrato se les paga hasta 20 mil pesos mensuales contra los seis mil pesos de las eventuales que además hacen lo mismo…”, revela un médico inconforme con la situación que se vive en materia laboral entre la comunidad médica encargada de enfrentar al COVID en México.

Hace unas semanas, la Secretaría de Salud anunció la contratación de seis mil 600 médicos y 12 mil 300 enfermeras durante este abril para mejorar la atención de casos de COVID-19 en México.

Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), adelantó que el sector salud espera que del 18 al 20 de abril del 90 al 100 por ciento del personal sea contratado como parte de la convocatoria “México contra el COVID-19” que inició hoy y tiene como objetivo responder al déficit de médicos en el país.

Zoé Robledo Aburto, Director General del IMSS, precisó que los contratos del personal durarán seis meses, lo que implica que las instituciones brindarán seguro social para las y los nuevos trabajadores, así como a su familia, quienes también contarán con seguros de responsabilidad civil.

Pero esto no ha se concretó por lo menos para muchos médicos que ya laboran en el Sistema de Salud y enfrentan la crisis de Covid.

La situación de incertidumbre e inequidad laboral en los hospitales de Salud Pública para doctores y enfermeras que formaban parte del Seguro Popular sumado a las amenazas de proceder administrativa o penalmente si se niegan a atender pacientes con COVID ha generado que al menos 5 médicos hayan renunciado en las últimas semanas por lo menos en este Hospital de la Perla en Nezahualcóyot, municipio del Estado de México.

Revela que tan solo en el turno de la noche en ese hospital hay 10 médicos de guardia y si renuncian o se van tres, no hay manera de enfrentar la saturación que ya se está generando por la multiplicidad de contagios por Covid en México y sobre todo en ese municipio mexiquense.

Otra causa que empuja a varios médicos que se encuentran con un contrato temporal o que de plano ni lo tienen a reflexionar sobre su permanencia en esta guerra contra el Covid en México es la falta de insumos y accesorios adecuados para tratar enfermos o acceder a áreas Covid, lo que eleva el nivel de riesgo para ellos.

La cifra de trabajadores del IMSS que se han contagiado de coronavirus y muertes por la misma causa, se infla cada día en diversos estados de la República, lo que orilló al director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Víctor Hugo Borja Aburto, a ofrecer un bono para paliar la situación.

Hasta el 14 de abril, 535 trabajadores de la salud había dado positivo al COVID-19, nueve defunciones y 4,148 en cuarentena.

“¿Qué hago…?” se cuestiona un médico de ese Hospital que recién fue enrolado para atender caso de Covid en Neza . Su mayor preocupación: no tiene seguridad social como IMSS o ISSSTE.

“No hay quien responda por mi salud si caigo contagiado. Yo no tengo otro trabajo en el IMSS, ISSSTE u otro hospital privado como varios de mis compañeros basificados … me tengo que aguantar necesito el trabajo y pues ni modo, que se lo que Dios quiera pues mi familia necesita comer y yo necesito trabajar aunque no sé qué me depare el destino, quizá para junio ya no tenga contrato, pues soy de los “no formalizados” y cada seis meses me lo renuevan pero ahora quien sabe…”, explica mientras acepta su realidad, una realidad de muchos médicos y enfermeras en México damnificados del Seguro Popular como millones de mexicanos de escasos recursos.