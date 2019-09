Mediocre, el Paquete Económico: Gustavo Madero

El paquete económico enviado al Congreso para el 2020 resulta mediocre, ya que plantea un crecimiento insuficiente y raquítico de 2 por ciento, pero sobre todo este Gobierno no genera confianza y mantiene paralizadas las inversiones, con lo cual no hay empleo ni consumo, advirtió el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero.

El panista criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá necesariamente que hacer uso de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros producto de la reforma energética de 2014, para completar el presupuesto del próximo año, pues las cuentas no le cuadran, ni encontró los 500 mil millones de pesos de corrupción y austeridad, que tanto cacareó.