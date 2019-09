Mediocre y raquítico, Presupuesto 2020, critica la oposición

El paquete económico enviado al congreso para el 2020 resulta mediocre, ya que plantea un crecimiento insuficiente y raquítico de 2 por ciento, pero sobre todo este gobierno no genera confianza y mantiene paralizadas las inversiones, con lo cual no hay empleo ni consumo, advirtió el presidente de la comisión de economía del Senado, Gustavo Madero.

El panista criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá necesariamente que hacer uso de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros producto de la reforma energética de 2014, para completar el presupuesto del próximo año, pues las cuentas no le cuadran, ni encontró los 500 mil millones de pesos de corrupción y austeridad, que tanto cacareó.

“Andrés Manuel no encontró en ningún cajón los 500 mil millones de pesos de la corrupción y de la austeridad. (…) Va a tener que hacer uso de los ahorros del gobierno de (Enrique) Peña Nieto y de la reforma energética, que es este Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que él tanto se queja”, ironizó

Madero explicó que este fondo de estabilización petrolera se debe a que el sector privado empieza a producir 50 mil barriles diarios, en el sector energético y eso es lo que le está ayudando al gobierno de López Obrador .

“Por eso es totalmente manipulador su discurso de hoy de que deberían pedirle disculpas, porque sí algo está aprovechando él es la reforma energética del 2014 que él tanto criticó y se opuso”, criticó

Criticó que este gobierno no genere confianza y mantenga paralizadas las inversiones, porque sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay consumo.

En ese sentido recriminó que López Obrador criticaba el crecimiento del 2.5 por ciento de Enrique Peña Nieto cuando su gobierno no crece nada y no hay justificación para este escenario económico que tenemos pues Estados Unidos, nuestro principal socio comercial está creciendo al 3 por ciento y nosotros siempre habíamos estado vinculados a la locomotora de los Estados Unidos.

El presidente de la Comisión de Economía insistió que esta administración sólo genera desconfianza con decisiones con la cancelación del aeropuerto en Texcoco o mandando al arbitraje las licitaciones y los contratos de abastecimiento de gas natural con empresas extranjeras y nacionales.

ijsm