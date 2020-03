Megadeth encabeza la lista de cancelaciones del Hell and Heaven 2020

El festival Hell and Heaven también presentó bajas en su cartel debido a la pandemia. Este viernes la agrupación estadunidense de thrash metal, Megadeth, canceló su participación: “Todos enfrentamos tiempos difíciles con la propagación global del coronavirus. Decisiones como ésta no son fáciles, pero la seguridad y el bienestar de nuestros fanáticos siempre serán nuestra principal prioridad. Tendremos que cancelar nuestra actuación en el Hell and Heaven Metal Fest 2020. Volveremos a México en un futuro próximo. ¡Mantenerse a salvo!”, informó la banda a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La legendaria banda era uno de los números principales del festival que cerrarían el domingo, no obstante, los organizadores han decidido continuar con la programación pactada para el 14 y 15 de marzo en el Foro Pegaso de Toluca.

“El COVID-19 desgraciadamente nos está afectando, y nos duele dar esta noticia: Megadeth no podrá acompañarnos. Comprendemos y apoyamos totalmente a Dave Mustaine en no arriesgar su salud tras ganar esa gran batalla hace apenas unos meses”, informaron los organizadores.

Cabe mencionar que Dave Mustaine, líder de Megadeth, libró recientemente su lucha contra el cáncer de garganta que padecía, motivo por el cual su estado de salud es vulnerable en estos momentos.

Sin embargo, los números de King Diamond, Sum41, Devildriver, Black Flag, Hoobastank, Bloodbath, Katatonia, Paradise Lost, Fleshgod Apocalypse y Pestilence, también fueron cancelados.