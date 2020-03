“Mejor sueño, mejor vida, mejor planeta”, lema del Día Mundial del Sueño

El dormir es una función vital imprescindible que debe cubrirse en tiempo y forma, como lo es la alimentación y no una pérdida de tiempo como lo considera mucha gente, de nuestra capacidad de sueño dependerá cómo y cuánto tiempo vamos a vivir, así lo advirtió el doctor Reyes Haro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño (IMMIS) en el marco del Día Mundial del Sueño 2020.



Bajo el lema "Mejor sueño, mejor vida, mejor planeta", este viernes 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño a lo largo del mundo en una iniciativa impulsada por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño (WSS) en la que participan 72 países y que tiene como objetivo sensibilizar e informar a la población sobre los trastornos del sueño y la importancia de una buena calidad del sueño.



Como lo señala el doctor Reyes Haro, “Cuando el sueño falla, la salud disminuye, y repercute en la calidad de vida”. El sueño profundo es una función preciada.

El sueño tiene varias etapas, en la del sueño profundo se producen las hormonas del crecimiento, de la saciedad alimenticia, también se produce la hormona que ayuda a enfrentar el estrés como el cortisol y la hormona del crecimiento. Nuestro sistema inmunológico se refuerza al dormir correctamente, además de que se restauran las capacidades intelectuales y el equilibrio emocional.



Agregó que dormir menos nos puede predisponer a presentar alteraciones de comportamiento, fatiga, problemas de personalidad, irritabilidad, ansiedad, depresión, de atención, de memoria y se puede sentir una necesidad de consumir estimulantes para estar alertas con lo que aumentamos el riesgo de accidentes y altos costos económicos, dijo el Dr. Haro Valencia.



“Si en una familia existen antecedentes de problemas metabólicos, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión aumentos en niveles de triglicéridos y colesterol y un trastorno de sueño y no es atendido se verá alterado el código genético y estas enfermedades se presentarán de manera temprana antes de tiempo”, dijo el especialista.



Hay más de 100 trastornos diferentes de sueño y de vigilia. Estas se pueden agrupar en cuatro categorías principales:

Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido (insomnio)

Problemas para permanecer despierto (somnolencia diurna excesiva)

Problemas para mantener un horario regular de sueño (problema con el ritmo del sueño)

Comportamientos inusuales durante el sueño (conductas que interrumpen el sueño)

Este año, dijo se destaca a nivel mundial el lugar importante del sueño como un pilar de la salud, lo que permite una mejor toma de decisiones y una comprensión cognitiva incluso en grandes problemas, como el planeta. Este enfoque tiene un significado intencionalmente amplio, que rodea el mensaje de que la calidad de vida se puede mejorar con un sueño saludable.



Para mejorar la calidad del sueño existen varias recomendaciones:



• Ponerse un horario para dormir.

• No consumir al atardecer estimulantes como el café, té o refrescos con cola.

• Antes de acostarse bajar la intensidad de las tareas, dejar para el final lo más monótono.

• No ver programas de televisión que sean estimulantes.

• No tener en la habitación una alta temperatura, lo ideal es entre 18 y 22 ºC.

• En la cama no se debe comer, trabajar, usar el celular, ni tampoco ver televisión.



A través del “Día Mundial del Sueño” (World Sleep Day) se intenta concienciar a la sociedad sobre los trastornos del sueño, promover la prevención, la educación y una mejor comprensión de un trastorno que afecta a salud y la calidad de vida del 45% de la población.El Día Mundial del Sueño es un evento anual, destinado a ser una celebración del sueño y un llamado a la acción sobre cuestiones importantes relacionadas con el sueño, incluidos los medicamentos, la educación, los aspectos sociales y la conducción.



Está organizado por el Comité del Día Mundial del Sueño de la Sociedad Mundial del Sueño y tiene como objetivo disminuir la carga de los problemas del sueño en la sociedad a través de una mejor prevención y manejo de los trastornos del sueño.