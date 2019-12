Mejores series del 2019

Vivimos una época dorada en cuestión de series, que ya no se limitan a proyectarse en televisión abierta o de paga, sino que en el streaming han abierto el panorama en diversidad, calidad y competencia de tal forma que cada vez es más complicado hacer un listado de lo mejor del año. Hoy en día podemos ver historias y propuestas que años atrás parecería imposible que fueran aprobadas.

Con honrosas menciones honoríficas como las recientes temporadas de Stranger things, Big little lies, El cuento de la criada, Killing Eve, True detective, Black mirror, The good place y The orange is the new black, así como los llamativos debuts de Too old to die young, The boys, Muñeca rusa y Black summer, Crónica presenta las mejores 15 series del año.

1. Chernobyl (HBO, primera temporada).

“Una dolorosa obra de arte”, quizás esa descripción que hace el crítico Carlos Boyero es la mejor manera de definir esta miniserie creada por Craig Mazin. Se trata de un aterrador relato de la catástrofe nuclear de Chernobil, a través del cual hace una exploración sobre el discurso sostenido por los mandos soviéticos y muestra la magnitud del desastre con un impacto emocional abismal. Es una historia manejada con maestría desde su nivel visual hasta el dramático.

2. Mr. Robot (USA Network/Amazon, cuarta temporada).

Una de las mejores series de la década tiene un final más que digno. La vida de Elliot Anderson, un joven y brillante programador con problemas para las relaciones sociales, se mantuvo fiel a su calidad de una historia rara, que desciende a la locura, y en el tramo final nos llevó a decodificar la mente del protagonista de una forma tensa y oscura, pero sobre todo con un ingenioso manejo de las emociones.

3. Watchmen (HBO, primera temporada).

Damon Lindelof (también creador de Lost) regresa a la gloria al apropiarse con respeto pero con creatividad de la historia gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. Toma los elementos sociopolíticos y los fascinantes personajes (tratados como criminales) para hacer una reflexión sobre los traumas de la sociedad, con secuencias de acción virtuosas y desafíos discursivos y narrativos, que además le dan un toque de elegancia e hila los cabos de una forma magistral.

4. Succession (HBO,segunda temporada).

Una serie que va in crescendo constantemente, que mueve una feroz crítica al capitalismo a través de la disfuncional familia de Logan Roy y sus cuatro hijos que controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo. En su argumento juegan lo mismo la sátira y el dolor, sobre figuras que controlan la economía global. Nos dice que el capitalismo es el martirio de la felicidad, pero a su vez su condena.

5. When they see us (Netflix, primera temporada).

Inspirada en hechos reales en la que cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park y creada por Ava DuVernay, nos ofrece una mirada dura al sistema de justicia de EU, tratando un tema flagrante con meticulosidad y sensibilidad. Para ser una historia de los años 80 tiene una vigencia e impacto actual impresionante. Una serie estremecedora.

6. Years and years (HBO, primera temporada).

Una de las producciones más emotivas y obsesivas del año es esta propuesta que nos hace el magnífico Russell T. Davies. ­Narra la historia de la familia ­Lyon a lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos. Una historia exuberante en su forma (mezcla el drama familiar y la distopía futurista) y con un lado sombrío que es hipnótico.

7. Euphoria (HBO, primera temporada).

Apenas hace un año Sam Levinson nos explotaba la cabeza con su película Nación asesina, y ahora nos atrapa con una ficción adolescente que es la historia de una joven de 17 años que vuelve de rehabilitación sin intención de mantenerse sobria; reflexiona sobre las inseguridades adolescentes, en una etapa de la vida en que las drogas, el sexo, la violencia, los traumas, redes sociales, amor y amistad son uno mismo.

8. Fleabag (Amazón, segunda temporada).

Esta serie narra la vida de una joven londinense de 30 años, directa y descarada, que pasa por una crisis existencial tras perder a su mejor amiga. Su actitud es inconformista, se acuesta con todo el que se acerca a ­ella, pide dinero a todos sus parientes y se niega a llevar de una vez una vida ­independiente. Sin reparos, la protagonista desafía al espectador que quiera ­plantearse realizar un juicio moral sobre sus acciones.

9. Inconcebible (Netflix,primera temporada).

Basada en el artículo ganador del Premio Pulitzer, An Unbelievable Story of Rape, ­narra la verdadera historia de Marie, una adolescente que fue acusada de denunciar falsamente haber sido violada, y las dos detectives que siguieron un camino sinuoso para llegar a la verdad. Un drama ­criminal que además hace eco en la voz de las mujeres, que desde el movimiento MeToo han luchado por hacer justicia a su realidad.

10. Barry (HBO, segunda temporada).

Barry es un asesino a sueldo que descubre su vocación de actor durante una misión en Los Ángeles. A partir de ahí tendrá que decidir si debe dedicarse a lo que se le da bien pero no le motiva, o dejarse llevar por su sueño y meterse en el mundillo de la interpretación. Para esta segunda temporada pierde un poco de humor, pero se nutre de una atmósfera más oscura y densa. Bill ­Hader es simplemente sensacional.

11. Undone (Amazón,primera temporada).

Una de las propuestas más arriesgadas y sorprendentes del año es esta serie de fantasía. Alma es una joven de 28 años que vive en San Antonio (­Texas). Después de estar a punto de morir tras sufrir un accidente de coche, Alma descubre que su forma de percibir el tiempo no es la misma de antes. Con el propósito de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, decide desarrollar su nueva habilidad.

12. Game of Thrones (HBO, octava temporada).

Si bien se trata de una serie que no dejó contentos a todos sus fanáticos, es innegable la capacidad que tuvo para mantener la expectativa. Nos dejó la batalla más memorable en la historia de las series y terminó con dignidad la historia de un fenómeno, que se ha prolongado por años. El final no deja indiferente a nadie y no le ­restará mérito a su carácter de serie épica.

13. Peaky blinders (BBC/Netflix, quinta temporada).

Una familia de gánsters asentada en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), dirige un local de apuestas. Las actividades del ambicioso jefe de la banda llaman la atención del inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía ­Irlandesa que es enviado desde Belfast para limpiar la ciudad y acabar con la banda. Para esta nueva temporada nos dio la misma fórmula de mantenernos expectantes con múltiples arcos argumentales, tensión y ­revelaciones fascinantes.

14. Sex education (Netflix, primera temporada).

Como el inseguro Otis (Asa Butterfield) tiene respuesta para cualquier duda sobre sexo gracias a que su madre (Gillian Anderson) es sexóloga, una compañera le anima a abrir una “consultoría ­sexual” en el instituto. En esta serie encontramos una manera inteligente y sensible sobre la exploración del cuerpo. Nos lleva de emociones que provocan risa a otras que están al borde de la lágrima pero sin caer en clichés. Una visión progresista sobre temas tabú.

15. Mindhunter (Netflix, segunda temporada).

Año 1977. Dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany) revolucionan las técnicas de investigación para encontrar las respuestas a cómo atrapar a asesinos en serie y mentes psicópatas. Adaptación del libro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, escrito por Mark ­Olshaker y John E. Douglas. Para esta temporada hubo además un gancho con la historia de Charles Manson, que arroja un momento memorable. Sin duda David Fincher ha logrado enriquecerla.