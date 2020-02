Melendi lleva su 10:20:40 a la Arena CDMX

El cantante español se presentó en el recinto de Azcapotzalco, donde los gritos no se hicieron esperar por parte de los fans, que en su mayoría eran mujeres.

El cantante español Melendi, se presentó en la Arena Ciudad de México ante miles de personas con su nueva gira 10:20:40, nombre que da vida a su más reciente álbum, “y quise que fuera en este lugar tan mágico, donde lo tocará por primera vez”, expresó el cantante al salir al escenario.

La espera fue un poco larga, ya que los asistentes aguardaban con entusiasmo la presencia del intérprete y reciente coach de La Voz México, así que en cuento las luces del escenario encendieron, los gritos no se hicieron esperar por parte de los fans, que en su mayoría eran mujeres.

“Tocado y hundido”, fue el primer tema que cimbró en el recinto, dando paso a “Tú de Elvis y yo de Marilyn”, un tema romántico, que enseguida estremeció a los presentes, y que no dudaron en encender las luces de sus teléfonos y crear un cielo estrellado, acompañado de los sonidos por parte de los músicos.

El cantante se veía emocionado, ya que dijo ser arropado por el público mexicano desde el primer día que puso un pie en el país, dándole la oportunidad de cantar sus temas y que los lleven en sus recuerdos.

“Casi”, “Sin remitente”, “La promesa”, “Llueve”, “El arrepentido”, “Con la luna llena” y “Autofotos”, fueron parte de las canciones por las que llevo Melendi a su público, a un viaje lleno de recuerdos y alegrías, pero también de mucho amor y desamor.

¿Alguna vez en su vida han sido no correspondidos?, una vez me paso algo así, y la verdad es que me hicieron sentir, tal como el nombre de la siguiente canción, algo que marco mi vida amorosa”, dijo y dio paso a “Un violinista en un tejado”. Las emociones estuvieron vibrantes ante cada interpretación.

Ya que no necesito de una gran producción o escenario, para estremecer con el potente color de voz, que lo ha caracterizado como uno de los intérpretes más destacados de España, y que busca posicionarse como uno de los favoritos en México.

Y con las emociones a flote, dedico un tema especial a sus hijas, quienes dijo, son el motor de lo que hace arriba de un escenario, “Déjala que baile”. Melendi prometió volver y agradeció con lágrimas, a los presentes por hacer una noche memorable para su carrera.

