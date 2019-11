Mercurio transita sobre el Sol

El 9 de mayo de 2016, el planeta Mercurio se paseó por delante del Sol, un "paseo" que duró casi cuatro horas y que, tres años después, vuelve a repetirse hoy. Es una oportunidad casi única que no volverá a presentarse hasta el 2032.



Este fenómeno, denominado "tránsito", solo sucede con los dos planetas que se interponen entre el Sol y la Tierra (Mercurio y Venus) y ocurre en muy pocas ocasiones: trece veces cada cien años en el caso de Mercurio y otras trece cada mil años en el de Venus.

Good morning, Sunshine! ☀️



Today, Mercury will pass between the Earth & the Sun, silhouetting it against our home star. This passage will begin at approximately 7:35am ET and last for more than five hours. Here's how you can watch the #MercuryTransit: https://t.co/ZPf6Kf98Pa pic.twitter.com/xnE9QdNuMu