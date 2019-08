Merkel acude al G7 a defender el libre comercio para reactivar su economía

La distensión en la guerra comercial y el refuerzo del multilaterialismo son las apuestas con las que llega a la cumbre del G7 la canciller alemana, Angela Merkel, preocupada por la situación económica de su país y el distanciamiento con los EU de Donald Trump.



La cita de las principales economías avanzadas en Biarritz (suroeste de Francia) es el foro adecuado para que la canciller vuelva a poner sobre la mesa estos argumentos, aunque cada vez sopla más viento en su contra en el panorama internacional.



Merkel abogó este lunes por trabajar para "que las tendencias proteccionistas no ganen la mano" y se mostró convencida de que un comercio "dentro de lo posible sin fricciones" tanto "con Estados Unidos como también con China y otras regiones" sería positivo "para todos".



El producto interior bruto (PIB) alemán cayó en el segundo trimestre un 0,1 % y las perspectivas para el próximo no son optimistas. La producción industrial y las exportaciones están cayendo con fuerza en una economía dominada sus sectores manufacturero y exterior.



La canciller trata de combatir las amenazas estadounidenses de aranceles -especialmente los que lastrarían a la poderosa industria alemana del automóvil-, pero también la defensa del sistema multilateral de negociaciones que encarna, pese a sus deficiencias, la Organización Mundial de Comercio (OMC).



No lo tendrá fácil. El presidente de Estados Unidos defiende posiciones muy distintas -de los aranceles a los coches alemanes al inicio de guerras comerciales que son "fáciles de ganar"- y está dispuesto a romper la baraja y abandonar una cita del G7 sin firmar el comunicado final, como ya hizo el año pasado bajo la presidencia canadiense.



Además, las relaciones personales entre Merkel y Trump son francamente malas. Con la alemana viajando a EEUU sin recalar, si quiera por cortesía, en Washington; y el estadounidense lanzando 'tuits' e invectivas en discursos contra la canciller por su política de inmigración, su gasto en defensa o las exportaciones de su país.



La agenda alemana para el G7 incluye además otros temas, pero que en gran medida vendrán en apoyo de las propuestas de la presidencia francesa, como el cambio climático, la seguridad internacional, el Pacto con África, y la desigualdad y la pobreza.



Fuera del programa oficial, aunque probablemente se tratará en el encuentro, está el nombramiento de la candidata europea como nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).



El puesto, tradicionalmente en manos de Europa por un acuerdo no escrito con EEUU, está vacante por la marcha de Christine Lagarde al Banco Central Europeo (BCE). La UE ha logrado consensuar el nombre de la búlgara, Kristalina Georgieva, pero muchos emergentes están cuestionando un sistema de nombramientos que les ignora sistemáticamente.