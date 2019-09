Meryl Streep y Joaquin Phoenix, homenajeados por el Festival de Toronto

Los actores Joaquin Phoenix y Meryl Streep, el director Taika Waititi y el fotógrafo Roger Deakins fueron homenajeados en una cena de gala realizada el lunes por la noche en medio de los estrenos en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El festival agregó este año una cena benéfica tachonada de estrellas que coincidió con algunos de sus estrenos más esperados. Streep pasó por la gala justo mientras se proyectaba su sátira de la industria financiera The Laundromat. El Joker de Phoenix hacía su debut simultáneamente en Norteamérica apenas a unas calles del lugar.

“Cuando yo tenía 15 o 16 años mi hermano River (Phoenix) llegó a casa del trabajo y tenía una copia en VHS de una película llamada Toro salvaje y me sentó y me hizo verla”, dijo Phoenix de su hermano actor, fallecido en 1993. “Al día siguiente me despertó y me hizo volverla a ver. Y me dijo, ‘Vas a empezar a actuar otra vez, esto es lo que vas a hacer’”.

“No me preguntó, me lo dijo. Y yo estoy en deuda con él por eso, porque actuar me ha dado una vida increíble”, dijo Phoenix.

Joker, dirigida y coescrita por Todd Phillips, llegó a Toronto tras haber recibido el sábado el León de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia. Tras la proyección del filme el lunes por la tarde en el festival, el actor admitió que interpretar al Guasón “no fue una decisión fácil al principio”.

“Pero entonces hubo algo que me atrajo a hacerlo”, contó. “Simplemente evolucionó mientras trabajábamos juntos. Comenzó a convertirse en algo más de lo que me esperaba. Fue una de las experiencias más maravillosas de mi carrera”.

Durante la gala, Meryl Streep exhortó a sus colegas a elegir papeles con conciencia social: “Cada artista aquí ha tomado decisiones sobre el material que ha hecho y ha decidido contribuir, ya sea por omisión o intencionalmente”, dijo Streep. “Aun cuando nosotros no creamos el momento en que nos encontramos, no podemos curarlo de manera individual, no podemos controlarlo, pero ciertamente podemos contribuir a su toxicidad”.

Waititi, cuya cinta Jojo Rabbit se estrenó el domingo en Toronto, recibió del festival el Premio Ebert de Dirección, que lleva el nombre del difunto crítico de cine Roger Ebert. Deakins, director de cinematografía de The Goldfinch, también estrenada el domingo, fue reconocido por su trayectoria.

La realizadora francesa Mati Diop (Atlantique) recibió el Premio Mary Pickford a un talento femenino emergente. Y la compañía productora de Jeff Skoll y David Linde, Participant, fue celebrada con el premio al impacto social.