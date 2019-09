Mexicanos crean app para comunicarse sin internet

En caso de desastres naturales, pero también en contextos de protestas políticas, donde los gobiernos deciden aplicar censura a redes sociales como Whatsapp, Facebook y Twitter, las personas pueden comunicarse con otro tipo de programas como las aplicaciones de mensajes que no usan internet, sino Bluetooth.

Una de estas aplicaciones, diseñadas por los mexicanos Jorge Ríos, Diego García y Roberto Betancourt, con el nombre de Bridgefy, ha sido adoptada por los jóvenes que se movilizan en Hong Kong en las protestas contra cambios legales que le dan más poder al régimen político de China.

Esta aplicación permite que se comuniquen personas desde teléfonos celulares, sin conectarse a internet, enviando mensajes a radios de 100 metros de distancia y haciendo cadenas de mensajes.

“Sabemos que, gracias a internet, hoy es posible encontrar mucha información y mantenernos comunicados, pero qué ocurre cuando uno está en una zona donde no hay internet o donde está muy saturada, por ejemplo, cuando miles de personas salen de un concierto y buscan taxi al mismo tiempo o cuando dos amigos tratan de localizarse en medio de una multitud, o cuando hay un desastre natural y no sirven los módems. Para esos casos desarrollamos esta aplicación que no requiere de internet ni de línea telefónica para mandar y recibir mensajes, sólo requiere la antena del teléfono”, explica Jorge Ríos, director general o CEO de Bridgefy.

A través de la conexión Bluetooth del teléfono, un equipo se conecta directamente con otro, se vale de esta antena, la de Bluetooth, porque es la que permite conectar teléfonos que trabajan con iOS y Android. Bridgefy permite distribuir el mensaje a cualquier usuario que esté a una distancia de 100 metros a la redonda y, si el destinatario del mensaje está más alejado, los usuarios de Bridgefy cercanos sirven como retransmisores del mensaje hasta que llegue a su destino. Así pueden avanzar kilómetros sin usar internet para comunicarse. No es un mensaje MSN, pues tampoco usa la señal de la red de telefonía celular. A este tipo de conexiones se les llama redes mesh.

En un periodo de 60 días de fines de julio, agosto e inicios de septiembre de 2019 las descargas de Bridgefy aumentaron 4 mil por ciento, de acuerdo con la compañía de monitoreo de Pass llamada Apptopia. Un pico de crecimiento apabullante, pero no único. En el pasado, la app ya había registrado otro pico, previo a la llegada de huracanes a Estados Unidos y luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México.

CADENA DE DISPOSITIVOS. Mensajes de texto, ubicación, alertas de desastres naturales, contenido educativo pueden ser transmitidos a través de la aplicación mexicana Bridgefy, que usa los sistemas operativos Android e iOS y crea una red de malla para enviar mensajes a través de Bluetooth.

Con esta herramienta, la información puede ser enviada a largas distancias a través de una cadena de dispositivos que enlazan a varios dispositivos separados por menos de 100 metros de distancia, pero también se pude difundir un mensaje de un sólo emisor a varios receptores, al rededor, por medio de una herramienta llamada Difusor.

Fue fundada alrededor de 2016 por Jorge Ríos, Diego García y Roberto Betancourt en México, después de concebir la idea en 2014 mientras estaban en camino a una competencia tecnológica en los Estados Unidos.

La aplicación ganó popularidad como una táctica de comunicación durante las protestas de ley de Hong Kong en 2019.

“Los mensajes enviados de una persona a otra a través de Bridgefy están cifrados, lo que significa que es muy poco probable que alguien pueda leerlos. Los mensajes enviados a través del chat de difusión no están cifrados. Tenga en cuenta que su número de teléfono puede ser visto por cualquier persona que utilice la aplicación Bridgefy cerca, pero sólo si entra en la sección de difusión”, explica Jorge Ríos en la presentación de la aplicación.

Los usuarios de Android verán un mensaje emergente cuando usen por primera vez la aplicación Bridgefy, que solicita acceso a los permisos de ubicación. Esto no significa que se vaya a rastrear su ubicación, sólo significa que el sistema operativo Android requiere de esa información para que los desarrolladores de aplicaciones utilicen la antena Bluetooth en su teléfono.

Actualmente no se admite la creación de grupos, pero puede usar la sección Difusión para hablar con cualquier persona que le rodea con la aplicación Bridgefy.

“Cada vez que hay un huracán o terremoto en el mundo, vemos picos en las descargas de aplicaciones. Es importante para nosotros decir que nuestra tecnología principal también está disponible para los desarrolladores, para que puedan integrarla en sus propias aplicaciones y hacer que funcionen sin conexión. Lo licenciamos en función de la cantidad de usuarios fuera de línea, y actualmente estamos trabajando para que algún día podamos utilizar aplicaciones como WeChat, Tinder, Uber”, dice Jorge Ríos.