Mexicanos ya suman 12 oros

El esquiador Patricio Font, la taekwondoín Briseida Acosta, la canoísta Beatriz Briones, y el relevo de pentatletas integrado por José Silva y Duilio Carrillo se sumaron a los atletas triunfadores en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde México ya suma 12 medallas doradas y ayer consiguió su segundo pase olímpico a Tokio 2020.

En el medallero general, la delegación mexicana se mantuvo por segundo día consecutivo en el subliderato detrás de los Estados Unidos, que ya tiene una ventaja de cinco…metales de primer lugar.

Patricio Font, de 17 años de edad, debutó en la justa continental y lo hizo demostrando su gran talento en la modalidad de figura de ski acuático, al llevarse la medalla de oro y el reconocimiento de sus adversarios que lo vieron brillar.

El morelense no era un desconocido. En agosto del año pasado se convirtió en campeón mundial Sub-17 en figuras en Seseña, España. Donde, también logró el récord mundial en figuras (con 10 mil 790 puntos), luego de pasar el ski por arriba de la cabeza y saltar la cuerda sin que ésta tocara el agua, basada en dos disciplinas: una con la cuerda al pie y otra con la cuerda en la mano. Su abuelo Jorge Font también fue recordista mundial hace casi 60 años con 22 mil 383 puntos.

Ahora el Pato Fong ostentó el título panamericano y lo hizo al acumular 11 mil 370 unidades. Superó al canadiense Dorien Llewellyn (10 mil 430, y al estadunidense Adam Pickos (10 mil140).

El morelense es hasta el momento en el campeón más joven en los Panamericanos de Lima 2019.

BRISEIDA ACOSTA CUMPLE CON CRECES. La subcampeona mundial en +67 kg Briseida Acosta cumplió su objetivo de dar a México medalla de oro en Juegos Panamericanos, luego de eliminar en el evaluatorio nacional a la triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza.

Acosta era la última esperanza de presea dorada para el equipo mexicano de TKD y logró al vencer en la final por 10-5 a la colombiana Gloria Mosquera. En un combate en el que Briseida se mostró superior en todos los aspectos. “Este año ha sido de mucha constancia”, sostuvo la nueva revelación del taekwondo tricolor.

En su camino al oro, la sinaloense eliminó por 7-3 a la venezolana Carolina Fernández, en cuartos de final; luego 11-8 a la cubana Yamitsi Carbonell, en semifinales y así llegó a la disputa por el oro con Gloria Mosquera.

BEATRIZ BRIONES, PRIMER ORO EN CANOTAJE. La neolonesa Beatriz Briones ganó el primer título en la historia para una mujer mexicana en el canotaje panamericano.

A sus 20 años, Briones conquistó la prueba de k-500 metros con tiempo de 1’52.552”, en su debut panamericano y en la laguna Albufera Medio Mundo en Perú.

La mexicana superó a la canadiense Andréanne Langlois, plata (1’53.332”) y a la brasileña Ana Paula Vergutz, bronce (1’54.294”).

JOSÉ SILVA Y DUILIO CARRILLO SE REIVINDICAN. Luego de quedar lejos de las medallas en la prueba individual de pentatlón moderno, los mexicanos José Silva y Duilio Carrillo sacaron la casta en la final del relevo varonil para colgarse la medalla de oro.

EL PASE OLÍMPICO DE ALEJANDRA RAMÍREZ. La mexicana Alejandra Ramírez se quedó con la medalla de bronce en la prueba de fosa femenil en el tiro deportivo, resultado que también le otorgó plaza olímpica a Tokio 2020.

La jalisciense sumó 26 puntos, mientras que las estadunidenses Ashley Carroll y Rachel Tozier hicieron el 1-2 con 40 y 37 unidades, respectivamente.

“La verdad todavía no me la creo, dentro de mí yo venía a esto. Estoy esperando a que me caiga el veinte, de que voy a cumplir mi sueño de ir a Tokio, a unos Juegos Olímpicos”, dijo entre lágrimas Ramírez.

MEDALLERO

Pos./País Oro Plata Bronce Total

1. EU 17 17 10 44

2. México 12 6 14 32

3. Brasil 8 6 13 27

4. Colombia 7 6 13 26

5. Argentina 7 3 5 15

6. Cuba 5 5 4 14

7. Canadá 4 17 12 33

8. Perú 4 2 3 9

9. Rep. Dom. 2 2 6 10

10. Venezuela 2 0 2 4