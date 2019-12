México abre posibilidad de adendum en T-MEC, pero lo condiciona

Después de varios días de negociaciones con Estados Unidos, México fijó su postura en las líneas rojas para la ratificación del T-MEC donde abrió la posibilidad de que haya un adendum y si bien rechaza la inspección laboral que pretenden imponer los estadounidenses, en otros puntos como en el acero cede de manera parcial, pero lo condiciona a que la entrada de esa regla se aplique en un plazo de cinco años.

En medioambiente, México se mantuvo inamovible pues de acuerdo al secretario de Relaciones Exteriores, nuestro país va más avanzado que Estados en esa materia, sobretodo en el asunto del cambio climático.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade acudió este domingo al Senado de la República a informarles sobre el curso que llevan las negociaciones para la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos , y explicó los alcances que pretenden los estadounidenses se incorporen para ratificar el Acuerdo Comercial.

A la reunión que se realizó en la Junta de Coordinación Política del Senado acudieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal y los coordinadores de todas las bancadas representadas en la Cámara Alta.

Una reunión de poco más de dos horas donde se acordó rechazar la inspección laboral en las empresas que planteó Estados Unidos aunque se dejó abierta la posibilidad de paneles de controversia para dirimir los temas comerciales donde haya diferencias.

En cuanto al tema del acero se planteó aceptar que se alcance un 70% de contenido regional en la fundición de ese metal, pero lo condicionó a que la entrada en vigor de esa norma sea en cinco años y no de forma inmediata como pretende Estados Unidos, explicó Ebrard.

En tanto que en el asunto del aluminio no existen condiciones de alcanzar ese contenido por que México no es productor de ese metal, por lo cual no se aceptará ningún plazo, agregó.

A grandes rasgos estos son los puntos que se plantearon sobre la mesa y que se enviarán a la contraparte de Estados Unidos a fin de que fijen su postura y envíen el documento respectivo al Senado Mexicano a fin de que la Cámara Alta revise los términos de esta negociación.

El presidente de la Jucopo explicó que la llegada de este documento base de la negociaciones del T-MEC podría llegar en algunos días o hasta semanas, por lo cual el Senado se mantendrá atento.

