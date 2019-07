México apuesta por unidad en AL para llegar al Consejo de Seguridad

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, reconoció que hay diferencias con el bloque de naciones de América Latina respecto al tema de Venezuela, pero confió en que mantengan su respaldo a la candidatura de nuestro país para ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU, cuya elección se realizará el próximo año.

El diplomático también rechazó que México sea un tercer país de facto para Estados Unidos, como aseguran varias voces tras las condiciones en materia migratoria que nos impuso para no aplicar aranceles a productos mexicanos y sostuvo que nuestro país ya no negocia con los familiares de Donald Trump, sino institucionalmente, los temas de la agenda bilateral.

De la Fuente se reunió con la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, conformada por senadores y diputados a quienes detalló el proceso para integrarse al Consejo de Seguridad de la ONU y les explicó que pidió a los embajadores latinoamericanos no “venezolizar” la agenda, pues la posición de México no cambiará respecto a no intervenir en el conflicto y crisis que se vive en esa nación sudamericana.

Pese a ello —agregó— se obtuvo de momento el respaldo de toda la región para México en sus aspiraciones de integrar dicho consejo.

“No quiere decir que ya estemos dentro del Consejo de Seguridad, pero sí estamos en la antesala y con el apoyo de América Latina, las posibilidades de que México esté dentro son reales…”, admitió.

Sin embargo, aclaró que existe la posibilidad de que otro país latinoamericano se inscriba de último momento en este proceso, lo que complicaría las aspiraciones de México.

La otra posibilidad de que no se concrete —explicó— es que alguno de los miembros permanentes del Consejo ejerciera su derecho de veto, pero aseguró que ya se trabaja con todos los países para diluir ese escenario.

RIESGOS. De la Fuente reconoció que “hay riesgos” como en todo, en ser miembros de ese Consejo, pero consideró que es mejor estar en esa mesa de negociaciones e intercambiar posturas con otros países en beneficio de México.

Por ello —agregó—la importancia de que México pertenezca al Consejo de la ONU para tratar de manera directa varios temas, entre ellos el de migración que ahora impacta a nivel mundial y a nuestra región, sobre todo por la cercanía con Estados Unidos.

“Desde ahí vamos a tener mejor interlocución que si no estamos; nos conviene más tener presencia que si nos quedamos en el ámbito bilateral”, explicó.

TERCER PAÍS SEGURO. De la Fuente recalcó que México no es de facto un tercer país seguro para EU y aunque reconoció que se han endurecido las cosas con el vecino país, las negociaciones ahora son institucionales y transparentes.

“Se dice México es de facto un tercer país seguro, pues no, no es de facto, hay una diferencia y es jurídica”.