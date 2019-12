México debe impulsar difusión de la innovación para mejorar sistema la salud, dice John Nosta

Este mecanismo ayudará a que los avances en tecnología no se queden en pequeños grupos con poder adquisitivo, sino que beneficien a grandes poblaciones, explica el asesor de la OMS

Algunos de los avances en innovación y tecnología que ya existen, como el manejo de grandes bases de datos de pacientes, la inteligencia artificial, la telemedicina y el empoderamiento de los pacientes pueden traer grandes beneficios para el sistema de salud en México y para las personas que reciben atención médica. Sin embargo, hace falta trabajar con mayor dedicación en un proceso llamado difusión de la innovación para que estos avances no se queden en pequeños grupos sino que ayuden al trabajo del mayor número de profesionales de la salud y también beneficien a grupos más grandes de la población.

Las anteriores ideas fueron compartidas, en entrevista exclusiva con Crónica, por el investigador John Nosta, asesor en innovación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialista en salud digital y fundador del think tank NostaLab, con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

MEGATENDENCIAS. Antes de entrar en detalle sobre lo que significa su planteamiento de difusión de la innovación, dice que ésta es una de las tres megatendencias que se observan en el campo del conocimiento que hoy ha sido llamado medicina digital. Las otras dos megatendencias son el uso de grandes bases de datos y la incorporación de la inteligencia artificial (IA) a los procesos de salud.

“El uso de las grandes bases de datos se puede explicar a las personas si afirmamos que se trata de la tercera gran ventana que ha abierto la humanidad para observar el mundo. Primero fue el telescopio, después fue el microscopio y ahora son las realidades que encontramos cuando podemos ver millones de datos juntos y podemos interpretarlos”, dijo el analista que visitó México para participar como orador principal en la ceremonia por los 90 años del laboratorio farmacéutico Sanofi México.

Subrayó que el poder interpretar millones de datos con las nuevas herramientas tecnológicas no sólo nos permite comprender patrones de conducta y consumo, sino la manera como responden grandes grupos de personas frente a estrategias de salud pública.

“La segunda megatendencia es lo que yo llamo el mundo I (I-world) en el que se tiene que combinar el uso de Inteligencia Artificial, Innovación e Implementación para problemas reales. Aquí veo, por ejemplo, que México tiene grandes áreas de oportunidad para combinar las tres I, por ejemplo en temas como la creación de programas para atender la obesidad infantil, el uso de telemedicina y el empoderamiento de los pacientes. Estos cambios necesitan también de un componente social que es muy importante, la validación del Self o la devolución al paciente de su rol activo, no pasivo”, añadió.

“Por último, está la megatendencia de la difusión de la innovación pues muchas de las ideas y tecnología que ya existen todavía no están rindiendo suficientes resultados y es porque no son conocidos y no son adoptados, de modo que sólo alcanzarán a desarrollar su mayor potencial cuando sean plenamente conocidos y adoptados”, explicó el autor de más de 150 artículos sobre tecnología y medicina, publicados en la revista de negocios Forbes.

Antes de concluir la conversación, John Nosta dijo que en el futuro el mundo se debe preparar para una población con más adultos mayores que van a demandar servicios especializados de salud y hay que contender con los temas de acceso y costos.

“Ya tenemos avances muy importantes en terapias de regeneración de tejidos y longevidad con mayor calidad de vida. A estos avances se sumará un proceso económico que tenderá a hacer más barato el acceso a esas tecnologías, como ocurrió con los teléfonos celulares o las computadoras personales. A fin de cuentas volveremos a ver que el punto donde se cruzan los avances tecnológicos y los costos es el punto donde es posible el acceso al mayor número de personas”, concluyó.