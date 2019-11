México demostrará que actúa con eficacia ante violencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno demostrará a las autoridades de Estados Unidos que en casos de violencia como el de Culiacán o los LeBarón, las autoridades mexicanas actúan con eficacia, pues se aplica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

“Se está avanzando y se les va a demostrar a las autoridades estadunidenses de que no nos hemos quedado con los brazos cruzados o que somos incapaces o que no sabemos, nada de eso, desde el primer momento que se dieron estos hechos estamos actuando”, aseveró.

Vamos a demostrar, agregó, que estamos actuando con eficacia y que se está procurando hacer justicia en el caso de este crimen lamentable (de los LeBarón) como en todos. “Tenemos la ventaja de que actuamos con libertad, no tenemos relación con grupos de intereses creados, no hay asociación delictuosa entre autoridades y las organizaciones delictivas”, indicó.

En ese sentido, López Obrador mencionó que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que México es un país independiente, soberano, “no somos colonia, no somos protectorado”.

Luego del anuncio del mandatario estadunidense de catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, afirmó que no sucederá nada porque estamos buscando la cooperación y se mantenga la relación de amistad con el gobierno y el pueblo de ese país.

"No va a haber ningún problema, no hay nada qué temer, el gobierno de Estados Unidos va a respetar la soberanía de México como nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos, no va a haber confrontación", sostuvo el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.