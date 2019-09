México, el queso dentro del emparedado

DRA. MICHELLE BACHELET, ALTA COMISIONADA DE LA ONU:

+Llevo diez años aquí, pensé que podía estar tranquilo. Es absurdo

Omar Sy

Tiene usted una razón fundamental para ser una mujer feliz:

Usted nació, vive (cuando no está en la ONU…) y gobernó a Chile, un país que está un mundo lejos de los Estados Unidos, adonde los tsunamis que el gobierno de este país provoca deben llegar tranquilos, relajados, pequeños e incapaces de perjudicar a nadie…

Por ello, señora Bachelet, si bien tiene a la razón de su parte, no entiende la situación de México respecto de la migración y el problema actual con Estados Unidos.

México está condenado a que una parte importante de su población lo abandone un día sí y otro igual. Conocemos el dolor de esta situación y sabemos que nuestros deficientes gobiernos en gran medida la han propiciado. Pero también conocemos y sufrimos los latigazos que de vez en vez nos mandan desde la Casa Blanca, que ni los peores de nuestros presidentes han intentado hacerles frente sin contar con los instrumentos adecuados para detenerlos.

Es cierto lo que anteayer dijo usted: “Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen y entren al país de destino, o que los devuelven sin las garantías del debido proceso, son simplemente retrocesos.”

Pero me permito ponerle enfrente, señora Bachelet, a un Donald Trump que amenzó a México con severos golpes a su economía si no frenaba la inmigración centroamericana; y a pesar del esfuerzo hecho por racionalizar el paso de la migración, ese señor nos recetó hace escasas horas algunos de sus malditos aranceles, incumpliendo lo que había ofrecido.

Trump quiere que ni un migrante centroamericano cruce su frontera sur mientras usted afirma que “las familias que buscan abandonar sus lugares de origen se ven obligadas a hacerlo por una profunda angustia social y económica, incluso como resultado del cambio climático (aquí perdóneme, ese factor aún está lejos de provocar fenómenos migratorios en este sitio del planeta), así como la inseguridad, la corrupción y otros factores de gran alcance…” ¿Por qué culpa a México de lo que ocurre en Honduras, Guatemala y El Salvador, cuando esos países siguen sufriendo la opresión estadunidense a través de los presidentes que Washington les aprueba?

En las últimas semanas hemos conocido casos de mexicanos que asumen comportamientos indebidos contra los centroamericanos que invadieron pacíficamente a nuestro país. ¿Condenaría usted la conducta de algún chileno que defendiera el patrimonio que algún argentino o algún peruano intentara arrebatarle?

Este espacio ha censurado, a través de muchos años, los malos hechos de sus gobiernos por la desigualdad y la injusticia con que han tratado a diversos grupos en distintas épocas y a lo largo del país, pero hacerlo ahora respecto del comportamiento que el gobierno actual —al que constantemente critico— ha tenido con los migrantes que actualmente están en nuestro país, equivaldría a cometer un error que no me puedo permitir, cuando del lado norte de la frontera estamos sufriendo la iniquidad no del pueblo, sino del gobernante estadunidense. Por ello le pido, con toda la buena voluntad que siento por usted, señora Bachelet, que analice con más calma la situación, en honor al cargo que hoy ejerce en la Organización de las Naciones Unidas.

Internet: Lmendivil2010@gmail.com

Facebook: Leopoldo Mendívil

Twitter: @Lmendivil2015

Blog: leopoldomendivil.com