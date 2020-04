México enfrenta la pandemia con los ojos cerrados: MC

México es uno de los países que menos pruebas ha aplicado para conocer la ruta de contagios por COVID-19 no solo de los países miembros de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) donde es el último de la escala, sino incluso de América Latina aún por debajo de El Salvador y Argentina, sobre todo esta última que tampoco ha recurrido a las pruebas de manera eficiente.

“México es uno de los países que menos pruebas de Coronavirus ha aplicado por cada mil habitantes, respecto a sus vecinos en América Latina: Chile, Perú, Uruguay, El Salvador, Colombia y Argentina”, acusa la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano encabezado por Clemente Castañeda con base en datos del portal Our World in Data.

De acuerdo a ese portal, México ha realizado 0.3 pruebas por cada mil habitantes, mientras que el puntero en América Latina, Chile, alcanza aplicar 6.8 pruebas.

Entre los países miembros de la OCDE, México ocupa el último lugar en aplicación de test COVID-19, mientras que en lo alto de la tabla está Islandia, uno de los países que ha controlado el contagio del virus, con 106 pruebas por cada mil habitantes.

Castañeda advierte que a la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país se suma una nueva, la crisis de credibilidad e incertidumbre con la que el Gobierno de la República se encuentra enfrentando esta pandemia.

Lamenta que contrario a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y del mundo entero para controlar, contener y salvar vidas del Coronavirus, México ha ignorado la recomendación y modelos internacionales de realizar “pruebas, pruebas y más pruebas”.

Con un modelo seriamente cuestionado, denominado Centinela, México –agrega– es actualmente uno de los países de América Latina que menos pruebas COVID-19 ha aplicado.

Según el registro del portal Our World in Data, hasta el 21 de abril, nuestro país ha realizado 0.3 pruebas por cada mil habitantes, mientras que Chile 6.8, Perú 5.3, Uruguay 4, El Salvador 2.2, Colombia 1.3 y Argentina 0.8.

El dirigente nacional de MC alerta que con estos indicadores, es evidente que México está enfrentando la pandemia con los ojos cerrados.

“Mientras el gobierno se niega a reconocer, no solo que no estaba preparado para enfrentarla, sino que no tiene la menor idea de la magnitud del problema, al no saber, después de casi dos meses de reportar el primer contagio, cuántos casos tenemos en el país, lo que deja a la población en total indefensión frente a esta amenaza”, establece.