México no dará visas de tránsito o salvoconducto a caravana de Honduras: Segob

México abre sus puertas a los integrantes de la caravana que partió este miércoles de Honduras rumbo a Estados Unidos y que busquen acceder a la condición de asilo o refugio, pero no otorgará visas de tránsito o salvoconducto, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Lo repito y lo reitero: México no es solamente un país de tránsito, no es un país que dé un salvoconducto. Es un país que abre sus puertas a las personas que quieran entrar, migrar hacia nuestro país. De ninguna manera tenemos visas de tránsito o bien salvoconductos”, acotó la responsable de la política interna del país.

Entrevistada luego de una reunión privada con el poeta Javier Sicilia, quien el 23 de enero próximo encabezará una marcha de Cuernavaca, Morelos y que llegará el 26 de ese mismo mes a Palacio Nacional, adelantó que este miércoles está convocada en la sede de la dependencia una reunión con el canciller Marcelo Ebrard y otros funcionales federales para analizar la estrategia que se implementará para atender a los integrantes de la caravana.

Aclaró que al encuentro también están convocados el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Horario Duarte; el de Bienestar, Javier May, así como el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

A pregunta expresa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que habrá operativos especiales “y agentes migratorios para recibir a los casi 600 integrantes de la caravana en su calidad de asilo o de refugiados" o si quieren venir a incorporarse con algún estatus migratorio a nuestro país para trabajar o estudiar.

“O bien, incluirlos en algún tipo de programas sociales como pudiera ser Sembrado Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, o las becas, o algunas otras alternativas o si desean tener algún otro tipo de estatus migratorio, los vamos atender con mucho gusto como refugio y asilo”, enfatizó la funcionaria federal.

Sobre el plan de Estados Unidos de enviar a Guatemala a los mexicanos que buscan asilo en territorio estadounidense, Sánchez Cordero destacó que aún no hay un avance. “Todavía no. Estamos platicando con las agencias norteamericanas y estamos platicando con el gobierno de Guatemala, pero es un tema de la SRE. Nosotros no estamos de acuerdo y lo dijimos en su momento”.