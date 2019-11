México no encabezará un frente antineoliberal: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que pretenda encabezar un bloque antineoliberal en América Latina como lo planteó el domingo su homólogo venezolano Nicolás Maduro, tras conocer que este lunes el mandatario mexicano recibía al presidente electo de Argentina, el kirchnerista Alberto Fernández.

Cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario mexicano rechazó ese planteamiento y sugirió que por ello no va injerir en los asuntos propios de los países bolivarianos, al igual que no lo hace con la nación neoliberal por excelencia: Estados Unidos.

“No (encabezaré un bloque antineoliberal), porque cada país tiene su propia realidad, cada país tiene su propia historia, por eso precisamente es el principio de autodeterminación de los pueblos, de ahí viene, cada pueblo tiene su propia historia, su idiosincrasia”, aseveró.

“AMISTAD CON EU”. “Desde luego tenemos relaciones de hermandad con los pueblos de América Latina y el Caribe. Pero al mismo tiempo tenemos una relación económica también de cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y Canadá, y vamos a mantener esa relación por razones geopolíticas, económicas y también de amistad”, sostuvo.

López Obrador agradeció que tanto Maduro como el estadunidense Donald Trump vean a México como un aliado y amigo.

“No es para presumir, pero lo mismo que está diciendo el presidente Maduro lo está diciendo el presidente Trump, que hace cinco días volvió a hacer referencia al apoyo que tiene del gobierno de México en el tema migratorio y se refirió en términos muy respetuosos a nosotros”, mencionó.

Para López Obrador esa postura es positiva; “que México sea apreciado, querido, respetado, por todos los pueblos y gobiernos del mundo, porque es recíproco, nosotros queremos y respetamos a todos los pueblos y gobiernos del mundo”, aseguró.

“TRUMP PUEDE ESTAR TRANQUILO”. En cuanto a la delegación argentina que acompañó al presidente electo, el diputado Felipe Solá fue el encargado de responder a la prensa de su país sobre las afirmaciones de Maduro y un eventual eje antineoliberal liderado por Fernández y López Obrador.

“De Venezuela no van a hablar, porque están de acuerdo en la política de no intervención”, declaró Solá, y remató: “Si el peligro es López Obrador y Fernández, entonces Trump debería quedarse tranquilo. Hay que hacer la unidad latinoamericana, pero no un club ideológico”.

“Vamos a ayudar a Argentina”. Sobre la relación que sostuvieron ambos mandatarios, López Obrador no pasó por alto la legitimidad democrática de Fernández, ganada limpiamente en las urnas: “Es bienvenido en México” pues ganó una elección democrática en su país. “Y eso es lo más importante: que no haya imposiciones, que no se use la fuerza”.

Añadió que México va a ayudar a la nación austral para salir de la crisis. “Todo lo que podamos lo vamos a hacer, como lo estamos haciendo con países de Centroamérica en la medida de nuestras posibilidades y buscando que no haya crisis económicas en el continente”, abundó.

Según La Nación, el mercado automotor y la carne serán parte del comienzo de la negociación destinada a intentar revertir una balanza negativa de 900 millones de dólares.

El diario bonaerense resaltó que la posibilidad de ampliar el acuerdo de complementación comercial ya vigente entre los dos países, enfrentará al mandatario mexicano con oposición interna.

“Entre quienes ya se quejan están los ganaderos mexicanos, temerosos de perder mercados con el eventual ingreso de carne argentina a México”, señaló.