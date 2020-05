México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19; Jesús Ramírez

Minutos después de conocer la información publicada este viernes por el periódico estadunidense The New York Times, en el sentido de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no estaría informando sobre miles de muertes a causa del coronavirus en la Ciudad de México, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter, que el gobierno de México no oculta cifras, ni información sobre los fallecimientos o contagios a causa del COVID-19, al tiempo de garantizar una transparencia total.

Ramírez Cuevas dejó claro que las cifras que se han dado a conocer en las conferencias vespertinas por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud son oficiales, producto del trabajo de especialistas.

“El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19 como suponen algunos medios. Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”, enfatizó el vocero de la presidencia.

De acuerdo con lo publicado este viernes por NYT, se da cuenta de que el número de personas que pudieron haber fallecido en la Ciudad de México sería tres veces mayor a las mostradas en las estadísticas presentadas por el gobierno federal.