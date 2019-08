México no retirara a la Guardia Nacional de funciones migratorias: Ebrard

El gobierno mexicano no retirará a la Guardia Nacional de las funciones que realiza en materia migratoria pues está sustentada en la Constitución Mexicana que es la que nos rige como país y además no hay motivo para ello pues se han respetado los derechos humanos de los migrantes que llegan de manera ilegal a territorio nacional, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“No la vamos a retirar porque está en la Constitución y ésta es la que nos rige y no hay motivo para ello”, respondió al planteamiento del comité contra la discriminación racial (CDR) de las Naciones Unidas, quien planteó al gobierno mexicano evalúe los efectos que tiene “el despliegue de la Guardia Nacional para el control migratorio” con el objetivo que vea su posible retiro de dichas operaciones.

Asimismo confió en que no se presente la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a productos mexicanos luego de la reunión que sostendrán el 10 de septiembre para evaluar los avances en materia migratoria como se acordó en junio pasado.

“La inversión en Centro América nos ha dado mucha autoridad moral y política, yo no vería hoy por hoy una amenaza de aranceles pero lo sabremos el 10, no puedo hablar por ellos, hasta el día de hoy, no veo ese riesgo”, aseveró

Entrevistado luego de participar en la plenaria de los Senadores de Morena, Ebrard defendió el trabajo que ha realizado la Guardia Nacional y aseguró que en vez de retirarla, se le debe felicitar por que “lo están haciendo muy bien” y sin quejas sobre violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes.

“Están haciendo bien su trabajo, y más bien debemos felicitarnos que lo esté haciendo tan bien, sin ninguna de las cosas que muchas de las organizaciones anticipaban que iban a ocurrir y no pasaron, la Guarda Nacional ha actuado con gran responsabilidad”, sostuvo

Ebrard rechazó que México haya cambiado su política migratoria con la entrada en funciones de la Guardia Nacional para contener a los migrantes ilegales que buscan llegar a Estados Unidos e insistió en que esa corporación ha respetado los protocolos en materia de derechos humanos de ese grupo.

Aseguró que no hay incidentes graves que lamentar por parte de la Guarda Nacional en materia de Derechos Humanos e incluso reveló que el mismo habló con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez para confirmar esos datos.