México podría quedar fuera del Mundial

Un llamado más a los aficionados de la Selección Nacional de Futbol para erradicar el grito homofóbico ¡Eeeeeh put…!, es lo que hicieron ayer las autoridades del futbol mexicano, pues de lo contrario se corre el riesgo de quedar, incluso, fuera de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022.

Ante ese panorama, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, han acordado trabajar de manera conjunta para implementar una campaña informativa y de concientización contra la discriminación en los estadios de futbol, que iniciará entre las jornadas 11 y 14 del Apertura 2019 y a partir de la 15 se comenzarían a aplicar sanciones.

De Luisa señaló que México podría quedar fuera de Qatar 2022 si el problema de los cánticos discriminatorios no queda resuelto previo a los próximos juegos eliminatorios. Esto debido a los nuevos cambios en el Código Disciplinario de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).

“En el caso del proceso clasificatorio a Qatar, los juegos son a partir del segundo semestre del 2020. Si no tenemos resuelto este problema, en efecto, estaríamos poniendo en riesgo de ser castigados con la pérdida de puntos y la eliminación del torneo eliminatorio”, explicó el federativo de futbol.

Agregó que es la decimocuarta ocasión que México ha sido reprendido. Las llamadas de atención son “multas, prohibiciones a jugar en ciertos estadios, pérdida de puntos, jugar sin aficionados, en caso de clubes, remisión a una división inferior”, agregó.

Yon de Luisa fue claro y dijo que todavía no hay un estado de emergencia en el balompié nacional, aunque dijo que si se continúa con los gritos y la afición no cede, se tomarán medidas extremas. “Estamos trabajando para no llegar a un estado de emergencia. Si no lo resolvemos, tendremos problemas y la FIFA los puso claros. La estrategia es evitar perder puntos o que nos saquen de una competencia. Si la única solución es jugar a puerta cerrada, lo haremos”, señaló.

El primer partido de prueba para la Selección Nacional será el duelo ante Panamá, el próximo 15 de octubre en el Estadio Azteca. Si la medida no se lleva a cabo al siguiente juego puede sufrir la multa.

“Primero avisa el sonido local y se tratará de identificar a los responsables y sacarlos del estadio. Después viene la suspensión con los jugadores al vestidor. Después la suspensión y si se sigue, se jugaría a puerta cerrada el México contra Perú con la sanción de la Concacaf”, agregó.

Para vigilar que se cumpla con lo que exige el código de ética, “un enviado de la FIFA estará en todos los duelos y será la persona quien tome la decisión de suspender o no el juego, por lo que será el único encargado de darle su resolución al árbitro y ésta será inobjetable”, añadió el federativo.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN. Y como el tiempo está encima para erradicar el grito homofóbico, que por lo regular se escucha cuando el portero del equipo contrario lanza la pelota, la Liga MX pondrá manos a la obra de inmediato con una fuerte campaña de concientización en los estadios de futbol entre las Jornadas 11 y 14. La jornada 11 inicia el próximo martes por ser fecha doble.

“A partir de la Jornada 15, el árbitro tomará en primera instancia la decisión de suspender el partido. En segunda los jugadores se retirarán y en tercera se jugará el siguiente partido a puerta cerrada”, se publicó en el twitter de la Federación Mexicana de Futbol, con el fin de que todos los aficionados al balompié estén enterados.