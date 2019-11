México, quinto lugar mundial en prevalencia de diabetes

Nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en prevalencia de diabetes con 14 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2, de los cuales la mitad, no saben que han desarrollado este padecimiento. Las estimaciones son que en los próximos tres años, hacia el 2022, la cifra se eleve a 22 millones de diabéticos en el país, por lo que este padecimiento es un problema de salud pública.

Ello, debido a que un paciente diabético descontrolado en sus niveles de glucosa puede comenzar a desarrollar problemas cardiovasculares, ataques cerebrales, neuropatías diabéticas (daño en los nervios), problemas en los riñones, así como en las extremidades inferiores conocido como pie diabético, pérdida de piezas dentales y de la visión, entre muchos otros.

Desarrollar esta enfermedad crónico-degenerativa, está íntimamente relacionada con factores como la edad, aunque este padecimiento hace varias décadas era propio de los adultos mayores de 45 años, hoy cada vez más, adultos jóvenes la padecen por vivir en constante estrés, padecer sobrepeso u obesidad y llevar una vida sedentaria (caminar menos de 30 minutos diarios y realizar actividad física sólo dos veces por semana).

Además, es motivo de riesgo llevar una dieta alta en calorías, rica en carbohidratos, azúcares, grasas saturadas, chocolate, bebidas con azúcar, pan y pastas, pues se registran altas probabilidades de padecer prediabetes, advirtió Joel Rodríguez, médico internista egresado de la UNAM con especialidad en diabetes y actualmente director del Centro Multidisciplinario de Diabetes en la Ciudad de México .

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemoró este 14 de noviembre, recordó que con un estilo de vida como el descrito se puede padecer prediabetes, la cual no presenta síntomas y es una alteración del metabolismo que se caracteriza por tener altos niveles de glucosa en la sangre (en ayuno entre 100–125 mg/dl), pero no lo suficientemente elevados para padecer diabetes tipo 2 (en ayuno de 126 mg/dl o más), ante lo cual, sostuvo, la prediabetes es reversible con un estilo de vida saludable, en tanto que una vez declarada la diabetes ésta no es reversible.

En cuanto a los ojos, el doctor Antonio Bermúdez Magner, director Médico del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana ABC, indicó que si un diabético no vigila sus niveles de glucosa es un fuerte candidato a un daño ocular, ya que su vista puede afectarse hasta la ceguera, debido a que las cataratas presentan síntomas graduales, es importante acudir de manera periódica a revisiones oftalmológicas. Al respecto, precisó que las cataratas se producen cuando el lente del ojo, que es transparente, se vuelve opaco y no deja pasar la luz y al penetrar, ésta no se refleja en la retina y la visión se vuelve borrosa y distorsionada.

La visión borrosa, difusa, con cambios frecuentes de graduación o dificultad para la lectura, alteración en los colores y mala percepción nocturna, así como halos alrededor de las luces, pueden ser algunos de los síntomas iniciales de este padecimiento, que en ocasiones llegan a presentarse y progresar en corto tiempo.

Asimismo, Gabriel Antonio Sierra Acevedo, cirujano oftalmólogo, recordó que la diabetes ocasiona retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera irreversible, de ahí la importancia de acudir al especialista a revisiones oculares al menos una vez al año.

Mencionó que cuando se presentan síntomas como pérdida de peso, palidez, frío, mucha orina y deshidratación aguda, la diabetes ya está instalada en el organismo, y por lo regular “ya hubo diez años de tener la enfermedad y se ha producido un daño importante a la retina”.

“Es indispensable que si se detecta diabetes se acuda al oftalmólogo, pues la retinopatía diabética se da por el mal funcionamiento de los vasos sanguíneos: el paciente comienza a ver ‘arañitas’ que aumentan de intensidad hasta que de manera súbita se pierde la visión. Esto es una etapa avanzada, pero desafortunadamente es la etapa en la que se detecta por la falta de prevención y revisiones médicas.

A su vez, Francisco Javier Gómez Pérez, el jefe del Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, advirtió que el consumo de jarabe de maíz aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, debido a que es alto en fructosa la cual provoca aumento de peso, porque disminuye la saciedad, aumenta la resistencia a la insulina, ácido úrico, triglicéridos y presión arterial alta, además, produce hígado graso y daño renal, factores que son “compañeros” del síndrome metabólico y precursores de la diabetes.

Refirió que la diabetes es la segunda causa de muerte, sólo superada por enfermedades del corazón, lo cual significa que este padecimiento “causa más muertes que los tumores malignos, las enfermedades del hígado, los accidentes y los homicidios”, señaló.

“En México, alrededor de 73 por ciento de la población tiene obesidad o sobrepeso, y la fructosa tiene un efecto mayor en esa población”, situación que es preocupante, porque las autoridades solapan la situación. Antes los rótulos especificaban ‘contiene jarabe de maíz’, ahora solamente dice ‘azúcares’, y en ello hay importantes diferencias”.

El también coordinador del Subcomité de Endocrinología del Posgrado de la Facultad de Médicina de la UNAM, dio cuenta del incremento en la diabetes en nuestro país, ya que en 1964, el instituto Salvador Zubirán encontró una encuesta, en la cual, en el entonces Distrito Federal la prevalencia era de 2.3 por ciento; y a partir de entonces comenzó a aumentar de manera exponencial, en la misma proporción que las importaciones de jarabe de maíz, que iniciaron entre 1965 y 1970.

Este producto se usa en productos como refrescos, pasteles, pan de caja, galletas, chocolates, jugos industrializados, barritas, cereales, miel (de maple, agave o de abeja industrializada) y algunos yogures, entre otros.