México rechaza inspección laboral, pero cede parcialmente en el acero

Después de varios días de negociaciones con Estados Unidos, México fijó su postura en las líneas rojas para la ratificación del T-MEC en la que abrió la posibilidad de que haya un adéndum y si bien rechaza la inspección laboral que pretenden imponer los estadunidenses, en otros puntos como en el acero cede de manera parcial, pero lo condiciona a que la entrada de esa regla se aplique en un plazo de cinco años.

El tema del medio ambiente se mantiene inamovible pues de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard nuestro país va más avanzado que Estados Unidos en esa materia, sobre todo en el asunto del cambio climático, mientras que en el rubro de medicamentos biogenéricos se analizará cual será el periodo de protección de los medicamentos a fin de que se puedan convertir en genéricos.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, acudió este domingo al Senado de la República a informarles sobre el curso que llevan las negociaciones para la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos , y explicó los alcances que pretenden los estadunidenses, se incorporen para ratificar el Acuerdo Comercial.

A la reunión que se realizó en la Junta de Coordinación Política del Senado acudieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal y los coordinadores de todas las bancadas representadas en la Cámara alta.

“Hemos llevado a cabo una consulta, hemos compartido con la Junta de Coordinación Política las decisiones que comunicaremos a nuestra contraparte... se consultó al Senado primero porque estamos en la horas decisivas”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras reunión de poco más de dos horas se acordó rechazar la inspección laboral en las empresas, que planteó Estados Unidos, aunque se dejó abierta la posibilidad de paneles de controversia para dirimir los temas comerciales donde haya diferencias.

“En el tema laboral. Como ustedes saben, hubo de parte de varias voces en Estados Unidos, planteamientos de inspecciones directas o fórmulas de presencia de funcionarios de Estados Unidos en territorio mexicano para supervisar plantas o empresas. Evidentemente eso no es aceptable ni se va a aceptar, y en eso hay consenso de todos quienes hoy hemos conversado”, aseveró.

Un panel —detalló— es un instrumento de resolución de controversias, paritario, formado por expertos y con un tercero con autonomía respecto a ambos países, que al final del día es quien toma las decisiones.

En cuanto al tema del acero se planteó aceptar que se alcance un 70% de contenido regional en la fundición de ese metal, pero lo condicionó a que la entrada en vigor de esa norma sea en cinco año y no de forma inmediata como pretende Estados Unidos, explicó Ebrard.

En tanto que en el asunto del aluminio no existen condiciones de alcanzar ese contenido por que México no es productor de ese metal, por lo cual no se aceptará ningún plazo, agregó.

Ebrard aseguró que éstos son los únicos temas que se colocaron sobre la mesa y advirtió que no se ha admitido ningún otro rubro en esta negociación.

“Quizá más del 90 por ciento del Tratado no está sujeto a discusión o revisión. Lo que vamos a tener es el adéndum y este adéndum es con estas líneas rojas”, sostuvo.

Explicó que Seade transmitirá a Estados Unidos la contraparte la propuesta mexicana a fin de que fijen su postura y envíen el documento respectivo al Senado Mexicano para que la Cámara Alta revise los términos de esta negociación.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal explicó que la llegada de este documento base de la negociaciones del T-MEC podría ser en algunos días o hasta semanas, por lo cual el Senado se mantendrá atento.

“Hablo quizá de días o de semanas, pero lo más probable es que vamos a esperar”, aseguró.

Una vez que llegue este documento se turnará a las comisiones dictaminadoras y se seguirá todo el proceso formal legislativo, para que el Pleno sea el que ratifique este protocolo de enmiendas al que se pueda llegar en los próximos días.

De acuerdo con el canciller se consultó lo siguiente:

● Tema laboral: No se aceptan inspecciones directas en territorio mexicano, por otra parte, México ve con buenos ojos los paneles que han sido para resolver controversias entre ambas naciones.

● Medio ambiente: México tienen una posición más avanzada que Estados Unidos sobre todo en calentamiento global, por ello no se encontró “reserva mayor”.

● Medicamentos biogenéricos: se busca que los tiempos de producción sea más ágiles.

● Acero y aluminio: propuso Estados Unidos que el 70% sea de Norteamérica y que sea de la fundición originaria del acero, sin embargo, no se aceptará que la obligación entre en vigor al firmarse el T-MEC; tiene que haber un plazo de 5 años. En el aluminio no se aceptaron ningún plazo.