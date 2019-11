México rechaza petición de LeBarón o Trump sobre narcoterrorismo

La SRE considera que si Washington cataloga los cárteles como terroristas se pondría en riesgo la soberanía del país. “Pienso que EU no iría por esa ruta porque trabajamos juntos”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó la petición de la familia LeBarón al presidente Trump para catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, pues con ello se pondría en riesgo la soberanía del país y los esquemas de colaboración entre ambas naciones.

La familia LeBarón, que el 4 de noviembre pasado vivió el asesinato de nueve integrantes en un ataque armado en los límites de Chihuahua y Sonora, solicitó al gobierno de Estados Unidos catalogar al narcotráfico como terrorismo, lo cual posibilitaría a ese país tomar acciones directas para frenar su avance.

En ese sentido, el canciller descartó que éste sea un escenario posible para ambas naciones ya que, en principio, se pondría en riesgo la soberanía de México, así como los esquemas de colaboración con la Unión Americana.

“El narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, denominar así a un grupo terrorista; entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa”, argumentó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ebrard Casaubón aseveró que eso, “México jamás lo aceptaría”, y además “pienso que Estados Unidos no iría por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos”.

Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la investigación del caso avanza, en colaboración con autoridades estadunidenses, y se están obteniendo resultados que pronto serán informados.

EU respeta soberanía de México: AMLO. El presidente López Obrador afirmó que el gobierno de Donald Trump es respetuoso de la soberanía de México y en temas de seguridad sólo ha ofrecido colaborar, desde su país, si lo solicita el gobierno mexicano, en la solución de investigaciones criminales.

“Nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad y violencia y quiero quede claro, porque se mantiene el carácter autoritario o el propósito de querer resolver los problemas sólo con el uso de la fuerza, la violencia; nosotros estamos aplicando un nuevo paradigma en temas de seguridad”, enfatizó.

El Ejecutivo federal lamentó que en el país existan voces que pidan la intervención de gobiernos extranjeros para resolver la crisis de violencia en el país.

“Se quedaron con la nostalgia de cuando se fue a buscar a Maximiliano al extranjero para que nos gobernara. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía”, acotó.