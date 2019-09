México sigue de cerca juicio al atacante de El Paso

El gobierno de México sigue muy de cerca el juicio contra el responsable del ataque a ciudadanos mexicanos y estadunidenses en un centro comercial de El Paso, Texas, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que “eso no se nos olvida”.

El mandatario mexicano señaló que hay un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se castigue este crimen de odio, xenofobia y racismo contra mexicanos y estadunidenses.

En conferencia de prensa señaló que al gobierno de México le toca defender a los connacionales víctimas de este ataque y lo hará, por lo que si es necesario y procede con la ley, se solicitará la extradición del responsable del tiroteo.

Sobre el tema, López Obrador refirió que las autoridades de Estados Unidos han permitido que México participé en el seguimiento del proceso a esta persona. “No al racismo, no a la xenofobia, eso no se va a permitir, no se va a aceptar”.

En este marco, el presidente también dio a conocer que mañana se darán a conocer detalles sobre el acuerdo migratorio con Estados Unidos, previo a la reunión que funcionarios mexicanos y norteamericanos sostendrán en Washington el próximo 10 de septiembre.

Indicó que por respeto a nuestra soberanía se informará primero en México, pues "es una cuestión de forma, pero también de fondo, primero los mexicanos y luego la reunión en Washington”.

ijsm