México sigue encendido

México continuó su cosecha dorada en Lima 2019 con dos metales de primer lugar conquistados por la mediofondista Laura Esther Galván en 5 mil metros planos, y por los remeros Alan Armenta y Alexis López en doble par de remos cortos. Sin embargo, no fueron suficientes para mantener el tercer sitio en el cuadro de medallas y México descendió al cuarto escaño con 29 oros, 26 platas y 53 bronces.

Sin ningún pretexto de estar cansada porque minutos antes Laura Esther había corrido la final de mil 500 metros planos, en la que terminó cuarta (4’10.53”), la guanajuatense de 27 años de edad, salió decidida a que de Lima no saldría con las manos vacías.

Por lo que en su segunda final en el estadio Atlético de la Videna la corredora mexicana se propuso hacer una carrera inteligente, estar siempre en el grupo puntero, pero sin tomar la delantera hasta llegar el momento oportuno.

Fue así como en la última vuelta al estadio quiso cerrar antes de los 300 metros, pero la canadiense Marie 0’Connell y la estadunidense Kimberly Conley se lo impidieron. Mas Laura Esther se guardó la suficiente energía para dar el estirón después de la última curva rumbo a la meta y aunque por instantes Connell parecía le daba alcance, la mexicana tuvo el suficiente coraje y determinación para no dejarse rebasar y cruzó la meta en 15’35.47” que la daban el título de campeona panamericana. El primero en su carrera.

Resignada con la medalla de plata se quedó la canadiense Connell (15’36.08”) y con el bronce la estadunidense Conley (15’36.95”). En el cuarto sitio entró la también mexicana Risper Biyaki (15’42.47”), quien el martes dio a nuestro país el primer oro, al ganar los 10 mil metros planos.

“En los últimos mil metros me dije no tengo que despegarme de ellas. Y cuando faltaban 400 metros sentí que tenía esa velocidad para cerrar con todo”, sostuvo Galván. En 2016 abandonó el atletismo para dedicarse a ejercer su carrera de ingeniería en alimentos en Estados Unidos. Regresó al atletismo hace seis meses y lo hizo para triunfar. “Independientemente de que haya o no apoyo, lo importante son las ganas que pongas y que haya valido la pena el sacrificio. Me siento orgullosa de ganar y de representar a nuestro país”, dijo.

ALAN ARMENTA LOGRA TRICAMPEONATO. El remo aportó su primera medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019, con la pareja de Alan Armenta y Alexis López en la prueba de doble par de remos cortos, peso ligero con registro de 6’28.65”.

Los mexicanos superaron al dueto de Argentina (6’30.62”) y de Chile (6’31.64”), plata y bronce, de manera respectiva.

Esta medalla de oro fue la número tres de Alan Armenta y la segunda de Alexis López en una justa continental. Armenta la obtuvo por primera vez en Guadalajara 2011 en pareja con Gerardo Sánchez y en Toronto 2015 y ahora en Lima 2019 al lado de López.

La pareja mexicana ocupó este año el décimo sitio en el Campeonato Mundial de Remo que se realizó en la ciudad de Chongju, Corea del Sur.