México tiene una identidad con base en la poesía: Valeria List

La escritora opinó que la poesía quizá no se lee porque no es tan evidente su argumento como en la narrativa.

“México tiene una identidad conformada por poesía si pensamos en “La suave patria”, un poema que nos une e incluso, el ‘Himno Nacional’ fue escrito por un poeta”, señaló Valeria List (Puebla, 1990), ganadora de la segunda edición del Premio Universitario de Poesía Joven UNAM 2019 por su libro La vida abierta.

En el marco de la III Feria Internacional del Libro de los Universitarios, List opinó que la poesía quizá no se lee porque no es tan evidente su argumento como en la narrativa.

“Aunque la gente comúnmente no lee tanta poesía, en realidad es cercana a ese género. Me parece que hace un par de años salió una encuesta de México lee que arrojó que los mexicanos habían escrito un poema en su vida. Por el temperamento del país, sí es una práctica que tenemos porque México tiene una historia poética muy rica que otros países de Latinoamérica no tienen”, indicó

En opinión de la escritora, México, Chile, Uruguay, Argentina y Colombia son países que más poesía producen. “Si en la práctica no se lee poesía creo que se debe al problema general de que la gente no lee, pero los poemas podrían ser un género que muchos disfrutarían en las campañas de fomento a la lectura”.

Sobre la obra ganadora, Valeria dijo que La vida abierta introduce a los lectores en el tema del duelo.

“Al leer los poemas notarán distintas experiencias que se viven en la transformación que causa un duelo. Esas actividades que te permite ver la vida de una nueva manera son: la danza, el budismo, la amistad y la poesía. Son 60 poemas, escritos en verso y otros en prosa poética”, detalló.