México va en camino correcto en su reforma laboral: Canadá

La ministra de Trabajo de Canadá, Patty Hajdu, consideró este jueves que México está en el camino correcto en la implementación de su reforma laboral, necesaria para la ratificación del tratado de libre comercio que sus países tienen con Estados Unidos (T-MEC).



"Estamos aquí porque creemos que México va en el camino correcto para mejorar sus normas laborales para cumplir con el capítulo laboral (del Tratado)", dijo Hajdu en conferencia de prensa en Ciudad de México.



En una visita de trabajo para firmar un convenio de colaboración con la secretaria del Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde, la ministra canadiense confió en que México logrará este propósito.



"Si no creyéramos en ello tal vez no estaríamos aquí, pero al contrario estamos muy confiados en que México lo va lograr y queremos seguir siendo un buen aliado de México", añadió.



Hajdu señaló que la relación entre ambos países es sólida desde hace muchos años y dijo que el objetivo del T-MEC en la parte laboral es "crear las condiciones que van a asegurar que haya buenos trabajos y de alta calidad en los tres países, esto representa millones de empleos en los tres países y ayuda a la competitividad en América del Norte".



Recordó que el capítulo laboral es muy importante en el nuevo tratado y sobre todo la protección de los derechos laborales.



"Tenemos que asegurarnos que los trabajadores tengan lugares de trabajo seguros, bien pagados y que salgan ganando al igual que los patrones", apuntó Hajdu.



Por su parte, la mexicana Alcalde dijo que Canadá es un ejemplo en cuanto a sindicatos de trabajadores y México puede aprender de ello. Dijo que la democratización del mundo del trabajo y la libre sindicación lejos de ser un obstáculo para el crecimiento de un país lo fortalece y eso ha mostrado Canadá.



"Lo mejor que logramos con nuestra reforma laboral fue revivir los contratos colectivos, ya que muchos tenían poca vida y había que ir reactivando y esa posibilidad del diálogo entre empleadores y trabajadores permitirá el mejoramiento de prestaciones, salarios y condiciones laborales.



Recordó que este jueves entra en vigor un protocolo de legitimación de contratos colectivos, el cual exige que pasen por un proceso de consulta con los trabajadores sobre si están de acuerdo o no con el contrato.



Ambas ministras formalizaron la cooperación bilateral entre ambos países y firmaron un convenio de colaboración que consistirá en la creación de un Grupo de Trabajo México - Canadá en el que se desarrollarán actividades de asistencia técnica e intercambio de prácticas.