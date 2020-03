A México y EU no les conviene tener una frontera totalmente abierta: Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, destacó ante diputados que ambas naciones están en una nueva etapa en materia de migración, algo nunca visto de flujos masivos de personas que quieren pasar por México y llegar a Estados Unidos de manera irregular, por lo que se pronunció a los países no les conviene tener fronteras completamente abiertas.

“Lo vemos, por ejemplo, con el virus, en lo que ojalá podamos colaborar de forma muy estrecha, porque en temas de salud no importa el partido político ni las fronteras”, afirmó el diplomático estadunidense.

Se pronunció por una cooperación en el tema de migración, incluso llamó víctimas a las personas que buscan desde Centroamérica cruzar por México y llegar al sueño americano.

“Espero que podamos cooperar porque es muy peligroso ese viaje, hay grupos de contrabando de personas, de trata, yo veo a esta gente como víctimas”.

En materia de comercio, expresó que “me da mucho gusto que se haya logrado la ratificación del T-MEC aquí en México y en Estados Unidos, ojalá muy pronto se dé en Canadá. “Eso fortalecerá los lazos comerciales por generaciones”. Agregó que la inversión de Estados Unidos y de otros países es algo positivo para México. “Hay una situación de ganar-ganar ahí”.

Landau asistió a la Cámara de Diputados a la instalación del Grupo de Amistad México-EU, donde fue muy claro: “Yo vengo con esa actitud de cooperación y eso me parece algo que realmente me entristeció, yo dije: ‘a veces uno tiene que tener la piel bastante dura para estar en redes sociales, pero es importante escuchar lo que dice la gente, es un punto de vista legítimo, y me parece, es parte de mi desafío como embajador de los Estados Unidos decirle al pueblo de México que ustedes aquí, en esta Cámara, (que) representan muy dignamente, que ojalá no nos quedamos en eso de estar diciendo de que en Estados Unidos se dice: ‘¡Ah!, ustedes nos mandan las drogas, es la culpa de México’- y que en México digan: ‘Bueno, ustedes tienen la demanda para las drogas, es la culpa de ustedes’. Realmente hay que salir de ese paradigma y buscar soluciones, o si no, nos hundimos los dos, advirtió el embajador estadunidense.

Aclaró que que la víspera lanzó un tuit que subió respecto a la información de un operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la detención de más 700 personas en Estados Unidos. “Allá es algo importante”, enfatizó el funcionario.

“Me entristeció recibir mensajes como ‘ustedes son los que consumen las drogas y ustedes nos mandan las arma’

“Ciertamente, somos parte el problema, pero me parece muy negativo que una reacción mexicana sea que el problema en Estados Unidos y que traten de mover al futuro culpándonos”, reprochó el embajador, quien destacó que esta relación de ambos países es la más importante del mundo: “para ustedes y para nosotros”.

“Tenemos dos presidentes con una muy buena relación, pero no puede ser algo tan personalizado. Las relaciones nuestras son tan importantes, tan complejas que necesitan el apoyo de muchísimos sectores de la sociedad”, enfatizó. Aseguró que él no regaña a México.

“Creo que eso fortalecerá los lazos comerciales ya por generaciones, porque yo creo que, en ambos países, en nuestros países, llegaron presidentes bastante escépticos, francamente, del Tratado de Libre Comercio. Para mí es importante la inversión y nosotros como sus vecinos aquí queremos un México próspero; también me entristece cuando hay gente que me quiere hablar: “ustedes nos quieren sacar las riquezas de nuestro país, robárselos y llevárselos para allá”, la inversión extranjera no es así, ustedes ponen las reglas del juego, ustedes son nación soberana y ustedes (…) pero también me parece que nos conviene a ambos que haya inversión en México y que haya dinero en México, obviamente, bajo el marco regulatorio que México impone; eso es decisión de México”, dijo el diplomático.