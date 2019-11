Michael Bloomberg presenta candidatura a la presidencia de EU

El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg anunció este domingo oficialmente su candidatura a las primarias demócratas de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo año con el objetivo de "derrotar a Donald Trump y reconstruir América (EU)".



"Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir América (EE.UU.). No podemos permitirnos cuatro años más de acciones temerarias y poco éticas del presidente Trump", aseguró en un comunicado difundido en la página web de su campaña.



El pasado jueves, Bloomberg presentó ante la Comisión Federal Electoral el papeleo requerido para sumarse a la larga lista de aspirantes demócratas que luchan por ser los elegidos por sus filas.



El multimillonario de 77 años subraya en su carta de presentación que el actual inquilino de la Casa Blanca "representa una amenaza existencial" para Estados Unidos y sus valores.



"Si gana otro mandato, es posible que nunca nos recuperemos del daño. Las señales no podrían ser mayores. Debemos ganar estas elecciones. Y debemos comenzar a reconstruir América (EE.UU.). Creo que mi condición única con mi experiencia en los negocios, gobierno y filantropía me permitirá ganar y liderar", continuó.



Además, el comunicado subraya que Bloomberg no aceptará donaciones y que financiará personalmente su campaña, "como hizo las tres veces que se presentó con éxito a alcalde" de Nueva York, concluye la nota.



En las últimas semanas, Bloomberg ya había llevado a cabo gestiones para poder aparecer en las papeletas en varios estados, pero hasta este domingo no había dado el paso al frente que lo convierte en un candidato oficial.



Bloomberg llega tarde ya para competir en algunos estados donde ya se han cerrado los plazos y, a priori, parte con una importante desventaja con respecto a candidatos que llevan ya meses de campaña.



Sin embargo, no es el único que ha optado por subirse tarde al carro de las primarias,



El exgobernador del estado de Massachusetts Deval Patrick decidió este mes sumarse a la lista de candidatos que ahora mismo parecen encabezar el exvicepresidente Joe Biden, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders y el alcalde Pete Buttigieg.



El pasado fin de semana, Bloomberg pidió perdón por la polémica práctica policial de parar y cachear a viandantes que se llevó a cabo durante su gestión en Nueva York y que afectó de forma desproporcionada a afroamericanos y latinos, dos grupos clave para los aspirantes demócratas.



Su confesión, ya se interpretó entonces como un gesto previo a la presentación de su candidatura que ahora ha hecho realidad.



El empresario, que ha militado tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, ofrece una opción más moderada a los votantes demócratas y compete, a priori, con los candidatos del ala más centrista del partido como Biden y Buttigieg.