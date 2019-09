Michigan prohíbe los cigarros electrónicos con sabores artificiales

La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, decretó este miércoles la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos, convirtiendo al estado en el primero de Estados Unidos que veda esos productos.



"Como gobernadora, mi prioridad mayor es proteger a nuestros niños (...) Las empresas que venden los productos vaporizadores usan sabores de golosina para enganchar a los niños con la nicotina y propagandas engañosas que promueven la creencia de que esos productos son sanos", dijo Whitmer en una entrevista con el diario The Washington Post.



Whitmer ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan que emita reglas de emergencia prohibiendo la venta de cigarrillos electrónicos con sabores artificiales, que contienen nicotina, en las tiendas minoristas y por internet.



"Eso se termina hoy. Nuestros niños merecen gobernantes que luchen para protegerlos. Estas medidas pondrán fin a esas prácticas irresponsables y engañosas", señaló la gobernadora.



Las reglamentaciones también prohibirán la "comercialización engañosa" de los vaporizadores que usen términos como "limpio", "seguro" y "saludable", agregó.



La Asociación Estadounidense de Vaporizadores, que promueve los cigarrillos electrónicos como una ayuda para que los fumadores abandonen los cigarrillos tradicionales, denunció la decisión de Whitmer e indicó que apoyará cualquier demanda legal para anularla.



"Este intento desvergonzado de prohibición enmascarada cerrará varios cientos de pequeños negocios en Michigan y podría hacer que decenas de miles de ex fumadores retornen a los mortíferos cigarrillos combustibles", dijo el presidente de la asociación, Greg Conley, en declaraciones al diario The Detroit News.



Según datos citados por las autoridades sanitarias de Michigan, el consumo de los e-cigarrillos en todo el país ha subido un 78 % entre los estudiantes de secundaria, y un 48 % entre los de escuela intermedia entre 2017 y 2918.



Estos vaporizadores se venden sin restricciones de edad y se ofrecen con sabores como jugos de frutas, caramelos y gomas de mascar.



Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) la nicotina, tanto en los cigarrillos regulares como en los electrónicos, es adictiva.



"Los e-citarrilos se consideran productos de tabaco porque en su mayoría contienen nicotina, la cual proviene del tabaco", según CDC.



Otros ingredientes en el líquido de los e-cigarrillos incluyen partículas ultrafinas que pueden llegar a los pulmones, compuestos para dar sabor como el diacetilo, un químico vinculado con graves enfermedades pulmonares, y metales pesados como níquel, estaño y plomo.