Mick Jagger festeja 76 años con explosividad y entusiasmo

Tras cirugía del corazón, reanuda gira con The Rolling Stones; cerrará Festival de Cine de Venecia con The Burnt Orange Heresy

Considerado uno de los vocalistas más influyentes de la historia del rock, el británico Mick Jagger, quien ha grabado más de 20 discos con la banda The Rolling Stones y cuatro álbumes en solitario, celebra 76 años con su regreso a los escenarios y al cine, tras recuperarse de una cirugía del corazón que le practicaron hace tres meses.

El 30 de marzo de 2019, el cantante anunció que las presentaciones en Estados Unidos de The Rolling Stones, como parte de la gira No filter tour 2019 se pospondrían, ya que sería sometido a una intervención quirúrgica para reemplazar una válvula en la aorta.

La operación se llevó a cabo el 4 de abril y un día después agradeció a los fans, a través de sus redes sociales, sus muestras de apoyo, así como al equipo de médicos que colaboró en la cirugía.

La recuperación del cantante llevó varias semanas, hasta que el 15 de mayo compartió a través de sus redes sociales un video en el que se le ve durante los ensayos y los preparativos para retomar el “tour” en Chicago, Illinois, el 21 de junio de 2019.

La gira No filter tour 2019 comprende presentaciones en ciudades como Houston, Filadelfia, Denver, Seatle, Pasadena, Miami, Santa Clara, entre otras.

Los inicios de la leyenda. Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943, desde pequeño fue educado para ejercer la misma profesión de su padre, por lo que estudió en la Escuela de Economía de Londres, pero la abandonó para integrarse a la banda The Rolling Stones.

La agrupación se posicionó rápidamente como una banda contracultural por sus tendencias contrarias a lo socialmente establecido, al igual que un referente en la historia del género rock and roll.

La banda británica quedó conformada oficialmente por Mick Jagger como vocalista, además de los músicos ­Keith Richards, Bill Wyman, Ian Stewart y Charlie Watts. La alineación de la banda ha sufrido constantes cambios a lo largo de sus más de 50 años, sin modificar la posición de Jagger.

Como parte de la formación musical, Jagger lanzó los álbumes Out of the heads (1965), Aftermath (1966) y Between the Buttons (1967) periodo en el que fue arrestado por narcotráfico y condenado a pasar tres meses en prisión, veredicto que fue apelado y el intérprete pasó sólo una noche tras las rejas.

A la par de su incursión en el mundo de la música, Jagger comenzó a participar en el Séptimo Arte con la cinta ­Performance, del director Nicolas Roeg en 1968, donde dio vida a Turner, un excéntrico y peculiar rockero.

Entrado en la década de 1970 y tras la muerte de su compañero Brian Jones, Jagger aprendió a tocar guitarra, situación que le permitió tener una mayor participación para los discos siguientes, a la par que optó por un “look” glamoroso que acompañó con maquillaje.

Sitcky Fingers, de 1971; Exile on Main St., de 1972; It’s only rock and roll, de 1974; Black and blue, de 1976, y Some girls, de 1978, fueron algunos álbumes que lanzó The Rolling Stones en la década de 1970.

En la siguiente década, Mick realizó colaboraciones con artistas como Los Jacksons, banda de Michael Jackson y sus hermanos, con quienes lanzó el sencillo State of shock.

Su lanzamiento como solista

Los años ochenta fueron cruciales para la carrera Jagger, ya que se inició como solista, decisión que la revista Time calificó como inteligente, pues construyó una identidad a la par de su participación en The Rolling Stones.

She the boss fue el primer álbum en solitario, esto después de que la banda firmara con la empresa Columbia Records, la cual decidió trabajar en proyectos individuales para cada uno de los integrantes de la agrupación.

Luego del primer álbum publicado en 1985, Jagger lanzó Primitive cool en 1987; sin embargo, no logró las certificaciones de Platino que consiguió en Reino Unido y Estados Unidos con el primer material.

Sus dos álbumes en solitario lo llevaron a realizar una gira por Japón entre el 15 y 28 de marzo de 1988, la cual comprendió una serie de conciertos en Osaka, Tokio y Nagoya.

Running out of luck de 1987, del director inglés Julien Temple, fue la película número 12 en la que participó Mick Jagger, en ella dio vida a un cantante de rock que es utilizado como esclavo sexual en Río de Janeiro, Brasil.

Luego del distanciamiento con Keith Richards, en 1989 Jagger lanzó con The Rolling Stones el material titulado Steel wheels. Con la banda emprendió la gira Steel wheel/The urban jungle que comprendió 115 espectáculos.

Aunque para la década de 1990 la producción de la banda fue muy poca, ya que sólo lanzaron los álbumes Voodoo Lounge en 1994 y Bridge to Babylon en 1997, Jagger compuso su tercer álbum como solista: Wandering spirit.

Jagger en los 2000

Con la colaboración del vocalista de la agrupación irlandesa U2, Bono, Mick Jagger lanzó su cuarto material discográfico Goddess in the Doorway (2001), que incluye canciones como Joy, God Gave me everything y Visions of paradise.

The Rolling Stones se presentó en América, Europa, Asia y Oceanía en 2007, con la gira A Bigger Bang, que logró recaudar más de 558 millones de dólares en 147 conciertos, convirtiéndose en la gira más lucrativa de ese año.

Posteriormente, las actuaciones de Jagger con The Rolling Stones fueron esporádicas; en febrero de 2012 se presentó con la agrupación en una serie de conciertos ofrecidos en la Casa Blanca de Estados Unidos.

Ese mismo año apareció en el programa Saturday Night Live, donde realizó varios sketches cómicos e interpretó canciones de la agrupación.

Mientras que en 2013, Jagger y los Stones se presentaron el Festival de Glastonbury y para 2016 lanzaron el álbum Blue & Lonesome, del cual se desprende su más reciente gira titulada No filter tour 2019, la cual comenzó en Hamburgo el 9 de septiembre de 2017.

En el cine

A la par de su destacada carrera en la música, Mick también ha construido una carrera en la pantalla grande; su primera vez en el cine fue con el filme Performance, de Donald Cammell y Nicolas Roeg.

Tras esa experiencia formó parte del elenco de cintas como Ned Kelly y Freejack, película de ciencia ficción que fue dirigida por Geoff Murphy y que además tuvo como actores a Anthony Hopkins y Jonathan Banks.

Nueve años después, el líder de The Rolling Stones hizo el papel de un jefe de una agencia de gigolós en The man from Elyssian fields, trabajo que compartió con el famoso actor Andy García.

Su interés por el Séptimo Arte se incrementó e incluso fundó su propia compañía cinematográfica Jagged Films. En 2008 participó como coproductor y guionista de la película de Martin Scorsese, llamada Shine a light.

En fecha reciente participó en el thriller The burnt orange heresy, del italiano Giuseppe Capotondi. Esta producción, en la que interpreta a un coleccionista de arte, cerrará la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia el 7 de septiembre de 2019.