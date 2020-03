Miedo e ignorancia, peores que el coronavirus…

MUY APRECIADOS LECTORES

+A una verdad le

añaden muchos ceros

Tirso de Molina

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho agradezco a quien me hizo llegar ayer, protegido en el anonimato, el texto siguiente que me he apresurado a transcribir en apoyo a cuantos, de ustedes, pueden y espero que quieran participar en la conformación de un frente macizo para contener la crisis: una ver

“Hay dos virus más peligrosos que el coronavirus:

“El miedo y la ignorancia...

“Estaba con mi hijo en el parque y unos jóvenes chinos jugaban muy a gusto básquetbol. En eso, una señora agarró, asustada, a sus dos hijos y los alejó diciendo:

“‘Conozco a una señora que ya compró 40 cajas de cubrebocas, por si acaso…’

“Checa este dato:

“En los tres últimos meses, en todo el mundo han muerto dos mil personas a causa del coronavirus.

“Ahora compáralo con estos otros:

“+Mueren 650 mil personas al año de gripe común, pero mueren siete millones al año por tabaquismo.

“+En el mundo mueren ocho mil 500 niños cada día por hambre y desnutrición ¿y a quién le importa..?

“+Está muriendo de coronavirus un adulto cada hora, pero de hambre muere un niño cada cinco segundos.

“Lo que estamos viviendo en China y en el resto del mundo es la aplicación mediática de una doctrina de shock, que consiste en aprovechar cualquier situación de emergencia (un sismo, un huracán o una enfermedad), para manipular a la población y controlarla a través del miedo. Lo hicieron los nazis; lo hizo la ex Unión Soviética; se hizo en la guerra de Las Malvinas durante la dictadura de Pinochet en Chile. También operó en Irán y en Irak.

“¿Quieres controlar a alguien? Infúndele miedo. ¿Quieres manipular pueblos enteros? Infúndeles pánico a través de la posibilidad de que algo desconocido entre en su cuerpo.

“En Wuhan, China, hay 60 millones de personas recluidas en un virtual campo de concentración bajo control militar. El miedo está circulando a más velocidad que el coronavirus.

“Y como quiero que me vuelvas a leer, permíteme decirte que el coronavirus ha matado ya a dos mil personas en tres meses, pero intencionalmente están sobredimensionando el problema… El 99.9 por ciento de la población de la provincia china de Hubei no está contagiada, pero sus habitantes viven asustados y escondidos dentro de sus casas, no vaya a ser la de malas…

“El gobierno chino tiene 400 millones de videocámaras en las calles; y ahora tiene ya, también, el control de los cuerpos y las voluntades de sus habitantes.

“¿Cuál es el antídoto contra el miedo y la ignorancia? Que no creas todo lo que te cuentan; yo incluido… Evita rumores, ve e infórmate en fuentes confiables.

“Y para terminar, respóndeme con honestidad lo siguiente:

“¿Ya te infectaste de miedo..?”

