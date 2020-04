"Mientras no me digan en la chamba quédate en casa, seguiré dándole", dice Felipe

“Mientras no me digan en la chamba quédate en casa, seguiré dándole, ya que hay que sacar para los gastos, la familia come y ni modo de decirles que como el gobierno dijo no salgan pues me encierro. Hay que buscar la chuleta y sin importar el traslado que hago de más de dos horas y media de camino hay que rifársela, no hay de otra”, comentó a Crónica Felipe, un taxista que todos los días se traslada desde el municipio de Teoloyucan, en el estado de México, hasta la base de taxis Guerreros, en los andenes del Metro Constitución, en la alcaldía Iztapalapa.

Felipe, con 56 años, dice que aunque el Tren Suburbano acorta mucho el tiempo y la distancia para llegar a la Ciudad de México, el costo del pasaje, de 19 pesos por trayecto sencillo desde la Estación Cuautitlán hasta Buenavista “es un golpe al bolsillo”. El chafirete refirió que ahora por la contingencia del COVID-19 redujeron sus horas de trabajo. “por acuerdo con las autoridades de Semovi con los líderes de las rutas, se acordó dividir en dos turnos el servicio y desinfectar todas las unidades. A mí me toca entrar a las tres, recojo el taxista a las 2:30 de la tarde y comienzo a las 3 en la base y hasta la 1 de la mañana, o si me toca temprano entró a las 6 y hasta las tres. Esta emergencia nos está pegando duro y lo malo es que muchas personas no creen que sea cierto, y aunque me queda lejos acá en la capirucha es donde encontré chamba”.

ALMA

En la misma situación que Felipe, que se traslada de lunes a sábado desde el Estado de México a la Ciudad de México en el Tren Suburbano está Alma, tiene 37 años y es encargada de una tintorería en el Barrio de la Asunción, en la alcaldía Iztacalco.

“Normalmente entro a las 10 de la mañana y salgo a las 7 de la noche, pero por el coronavirus tuvimos que cerrar la tintorería. Seguimos dando servicio a los clientes si llegan y tocan una ventanilla y por ahí recibimos la ropa y la entregamos. Mi turno ya es menor, pues ahora entro a la una de la tarde y salgo a las 5. Solo vamos un rato, no por falta del trabajo, porque si hay, sino para evitar las multas que dijo el gobierno que aplicará si no se respeta la cuarentena”.

Alma es madre soltera, tiene dos niños que están en la primaria y a los que cuida su mamá. “Me queda lejos mi trabajo, yo vivo en la colonia Espejo de Los Lirios, en Cuautitlán Izcalli, pero ya me acostumbre al trayecto hasta Iztacalco, donde además de estar a gusto me pagan bien, lo malo es que con esto tal vez baje el trabajo y mi sueldo”.

LUPITA.

Con el volumen alto de sus audífonos desde donde se alcanzaban a escuchar estrofas de la canción “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules, Lupita, una almacenista de una tienda de ropa femenina en la Ciudad de México, observa por una de las ventanas del Tren Suburbano en espera de llegar a Buenavista. “No me quejo, me gusta mi trabajo. Acomodo ropa para mujer desde prendas íntimas hasta conjuntos. Mi horario es cómodo, entro a las 10 y salgo a las 8 de la noche. La tienda está cerrada ahora por lo del virus, pero en el almacén seguimos trabajando todas con cubre-bocas y guantes de látex. Todavía no nos han dicho si se suspenderán las labores, incluso en Semana Santa no descansamos”.

Lupita vive en Tepotzotlán y para llegar al Centro Histórico, cerca del Metro Allende, en la alcaldía Cuauhtémoc, todos los días se traslada en el Tren Suburbano. “Por esta contingencia deberían reducir el costo del pasaje, ya que duelen los 38 pesos por el viaje de ida y vuelta, por eso hay que seguir trabajando. Mi jefe nos dijo a las otras chicas y a mí, somos 6, que si la cosa empeora y no nos dejan seguir trabajando nos podría reducir el suelo, pero yo rezo para que eso no pase, ya que en mi casa yo soy la que compra la despensa y lo que se necesita y mis otras dos hermanas ayudan con lo que pueden, ya que una trabaja vendiendo garnachitas y la otra estudia y pues no le pedimos nada.”