Migrantes deportados con COVID, sin atención federal

“El 20 de abril enfrentamos sin ayuda un caso de 16 migrantes infectados”, denuncia la titular de la SSa-Tamaulipas. Exige respeto a convenio firmado y no dejar a su suerte a los migrantes en los albergues; “EU los deporta de madrugada”.

El pasado 20 de abril “enfrentamos una situación de contagio por COVID, con 16 migrantes que fueron infectados por otro que había sido deportado de Estados Unidos. Nosotros tuvimos que aislarlos y atenderlos, ya que la federación que debe actuar con su parte de responsabilidad ha mostrado indiferencia y no nos ayuda en nada”, denunció en entrevista telefónica con Crónica la doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas.

La también epidemióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social y Salud Pública por la Universidad Veracruzana, señaló que “el pasado viernes 8 de mayo, los gobernadores de los estados del Noreste (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango) celebraron su octava reunión con autoridades del gobierno federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) para tratar el tema, y nuevamente el gobernador (tamaulipeco) Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró su exigencia a los responsables de migración, para que se respete y se cumpla el convenio que se firmó el 30 de abril del año pasado y que establece que todo aquel (migrante, entre ellos mexicanos) que fueran repatriado (por Estados Unidos) debe ser atendido por la federación y ésta debe proceder con la repatriación, ya sea a sus estados o a sus países de origen, y que nosotros nos haríamos cargos exclusivamente de los que hubieran sido repatriados por Tamaulipas, en específico por los tres puntos de la frontera del estado con EU (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros)”.

Asimismo, acusó que el gobierno de “EU ha repatriado (a los migrantes) a deshoras del día, los manda a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, cuando el instituto tamaulipeco de migración no tiene personal. De acuerdo con el convenio que firmó el gobierno federal, el INM debe hacerse cargo de la situación, pero no es así, no han aparecido para resolver este problema”.

Gloria Molina no quitó el dedo del renglón y destacó la irresponsabilidad que ha tenido el gobierno federal al dejar a su suerte a los migrantes en los albergues que hay en los estados de la frontera de México con EU. “Tenemos en el país 15 pasos peatonales en toda la frontera. La mayor parte (de los migrantes) han sido repatriados por Nuevo Laredo, que es donde se originó el brote de contagio de 16 migrantes por coronavirus, por un migrante que fue repatriado desde EU. Y como se verá, el convenio que implica la responsabilidad de la federación para apoyar a estas personas no se ha cumplido a cabalidad”.

La titular de Salud de Tamaulipas indicó que “por insistencia del gobernador (Francisco García Cabeza de Vaca) y de las distintas instancias del estado, hemos exigido que cumplan y que (la federación) actúe, ya que es su responsabilidad, además de que es un riesgo para toda la población, y más ahora que Estados Unidos anunció que terminó su bloqueo en Texas y que el gobernador de ese estado (Greg Abbott), abrirá los primeros comercios, lo que ocurrirá en una o dos semanas a lo mucho, cuando abran las puertas para la reactivación de su economía en las actividades esenciales tipo 1 y tipo 2, lo que sin duda si no hay un control será de mucho riesgo”.

Gloria Molina, médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, fue tajante al exhibir la indiferencia del gobierno de la 4T, que no ha mostrado interés en apoyar a la comunidad migrante asentada en la frontera de Tamaulipas con EU. “El tema de la migración realmente es un problema y prácticamente en Tamaulipas lo hemos enfrentado solos. Hemos buscado espacios para aislamientos en caso de necesitarlos. Pero la situación tiende a complicarse. Matamoros es nuestro foco principal, no tanto por los repatriados, pero es que los migrantes que envió EU a México y que están a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo en el vecino país, no se quieren mover de esta zona y tampoco quieren entender que el COVID es realmente un problema de salud grave”.

Sin ocultar su preocupación por lo que representa la apertura de puertas a las actividades comerciales en Texas, cuando en Tamaulipas aún está latente el riesgo de contagios por coronavirus, la secretaria de Salud tamaulipeca refirió que “si la situación (económica en el vecino estado de Texas) se reactiva, sin que exista un apoyo y control por parte de la federación, esto será muy riesgosos, ya que tenemos reportes oficiales de ellos, de que en los últimos tres días en el Valle de Texas se registraron más de mil contagios en su territorio, y el gobierno de la 4T no ve la dimensión de lo que esto implicará para Tamaulipas”.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, en Tamaulipas hay unas 10 mil personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos, ya sea en albergues, casas que rentaron para hospedarse y entre los que se encuentran aquellos que fueron deportados y que esperan una respuesta a su solicitud de asilo en el vecino país.