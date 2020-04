Mil 600 millones de trabajadores informales en riesgo de perder su fuente de subsistencia: OIT

Casi la mitad de la fuerza laboral del mundo, unos mil 600 millones de trabajadores de la economía informal están en peligro de perder sus fuentes de subsistencia en lo inmediato por el impacto de la pandemia del Covid-19, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De hecho, los sueldos de unos dos mil millones de trabajadores informales en el mundo se hundieron en una estimación promedio de 60% en el primer mes de la crisis en cada región, abundó la organización internacional

En el informe “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo”, el organismo internacional advierte que los trabajadores informales son los más vulnerables de los tres mil 300 millones de personas que componen la fuerza laboral del mundo pues carecen de protección social, servicios de salud o incluso los medios para trabajar desde casa pues ellos están obligados a salir a buscar el sustento.

"Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos significa que no hay comida, no hay seguridad y no hay futuro. Millones de negocios en el mundo apenas logran respirar", lamentó el director general de la OIT, Guy Ryder

Ellos—agregó--no tienen ahorros ni acceso al crédito. Estas son las verdaderas caras del mundo del trabajo. Si no los ayudamos ahora, simplemente perecerán.

La OIT perfila que las cuarentenas obligadas en los diferentes países que se han prolongado cada vez más, cierres de oficinas y empresas puedan traducirse en una caída aún mayor de las horas totales de trabajo en todo el mundo durante el segundo trimestre de este 2020, que la que se estimó hace tres semanas.

"Muestra, creo, en los términos más duros posibles que la crisis del empleo y todas sus consecuencias se están profundizando en comparación a nuestras estimaciones de hace tres semanas", establece

De hecho advierte que los sectores más afectados ya son el de la Manufactura, hotelería y servicios de alimentos, inmobiliario, así como ventas mayoristas y minoristas, entre otras.

Según las cifras de la OIT, en comparación con los niveles anteriores a la crisis -el cuarto trimestre de 2019-, en lo que va de este 2020 se prevé un deterioro del 10.5 por ciento, el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo.

Con ello, el descenso sería de un 6,7 por ciento -el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo-, debido a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento.

En lo que respecta a las regiones, la situación ha empeorado para la totalidad de los principales grupos regionales. Hay estimaciones que indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12,4 por ciento en el segundo trimestre en todas las zonas de las Américas (frente a los niveles anteriores a la crisis) y a un 11,8 por ciento en Europa y Asia Central.