Ministro Salvini mantiene su rechazo a desembarco de Open Arms

El también viceprimer ministro italiano cuestionó “¿Por qué los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto puertos?” No, los barcos siguen llegando a nosotros”.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, reiteró hoy su postura contra el desembarco de migrantes varados en la nave de rescate humanitario Open Arms; en tanto que en las últimas 48 horas, la Guardia di Finanza rescató a un grupo que viajaba en botes de madera.

El también viceprimer ministro italiano cuestionó “¿Por qué los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto puertos?” No, los barcos siguen llegando a nosotros”, según reporte de la agencia noticiosa Adnkronos.

En entrevista con el mismo medio, Salvini recordó que en días previos que algunos inmigrantes fueron trasladados a Lampedusa por considerarlos más vulnerables por su edad o para atender su salud. Sin embargo, ingresaron como menores de edad y algunos no lo son, otros no están enfermos y fueron recibidos, pero “somos caritativos, somos buenos cristianos, pero no tontos”, dijo.

Agregó que, al hablar con ellos, algunos jóvenes reconocieron que ya tienen 18 años, por lo que sus condiciones cambiarán y otros serán trasladados en barco a Porto Empedocle (Agrigento), en tanto que algunos más a centros de recepción para menores.

Este lunes, el Open Arms cumple 18 días varado y con 107 inmigrantes que al parecer serán trasladados a Mallorca, España, pese a que se ubican a 800 metros del puerto italiano de Lampedusa.

En un mensaje, la Organización No Gubernamental señaló: “Con nuestro barco a 800 metros en las costas de Lampedusa, los estados europeos están pidiendo a una pequeña ONG como la nuestra que se ocupe de 590 millas y 3 días de navegación, en condiciones climáticas adversas, con 107 personas a bordo y 19 voluntarios muy probados que durante más de 24 días intentan garantizar esos derechos que Europa niega”.

Por otra parte, en las últimas 48 horas los tripulantes de tres pequeñas embarcaciones llegaron a Lampedusa y pasaron muy cerca del Open Arms. En total son 108, algunos fueron rescatados por Guardia di Finanza, según reportes del diario La República.

ijsm